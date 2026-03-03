INTERVIU. Ambasadorul Israelului la București nu exclude ca Iran să atace un stat NATO: „Este vorba de un pericol mondial”

„Ostilitatea iraniană e foarte evidentă pentru toți”, a mai spus ambasadorul Lior Ben Dor. Foto: Antena 3 CNN

Ambasadorul Israelului la București, Lior Ben Dor, a declarat, într-un interviu în exclusivitate la Antena 3 CNN, că nu poate fi exclusă o operațiune terestră în Iran. Obiectivul final al operațiunii militare comune SUA-Israel este „eliminarea amenințării existențiale” reprezentate de Teheran.

Lior Ben Dor a adăugat că toate țările care au subestimat amenințarea iraniană s-au înșelat și că există, de asemenea, posibilitatea ca Iranul să atace un stat membru NATO.

Ambasadorul a subliniat că Israel are în continuare ținte de neutralizat în Iran, iar calculul pe care trebuie să îl facă statele care se tem de extinderea conflictului și izbucnirea celui de-Al Treilea Război Mondial este „cât rău va fi dacă nu acționăm acum”.

Cătălina Porumbel, realizatoare Antena 3 CNN: Există această informație, Excelență. Ministrul german de Externe spune că un atac asupra unui stat membru NATO din partea Iranului nu poate fi exclus. Ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în Cipru cu acele drone trimise, una dintre ele a picat într-o bază britanică. Acolo, Franța, Marea Britanie trimit sisteme de apărare, Grecia a trimis fregate și F16. Credeți că Iranul ar ataca un stat membru NATO?

Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului în România: Deja au făcut-o și a devenit foarte evident că regimul iranian este foarte periculos nu doar pentru Israel, ci și pentru multe țări arabe, musulmane, europene. A devenit foarte evident. Dacă cineva nu a fost sigur că regimul iranian este foarte periculos e acum, când noi am văzut cum regimul iranian a ucis 32.000 de persoane, de cetățeni iranieni. Pentru noi a fost clar dinainte, dar pentru noi regimul iranian reprezintă un pericol, o amenințare, pentru alte motive. Pentru că regimul iranian a dezvoltat bombe nucleare militare care vor fi folosite împotriva noastră. Pentru că regimul iranian a dezvoltat arsenal balistic foarte periculos pentru noi și pentru că Iran a sprijinit Hamas, Hezbollah, Houthis, toate aceste organizații teroriste.

Cătălina Porumbel, realizatoare Antena 3 CNN: Bun, deci spuneți că nu este exclus ca Iranul să lovească, să țintească un stat membru NATO. Există servicii secrete, evident, care dau rapoarte în aceste momente, iar serviciile secrete americane spun că există inclusiv varianta ca după uciderea lui Ali Khamenei, Iran să atace țintit Statele Unite ale Americii. Credeți că s-ar ajunge până într-acolo, domnule ambasador?

Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului în România: Sperăm că nu, dar de aceea suntem acolo. De aceea Statele Unite ale Americii împreună cu Israel am început această operațiune militară în Iran cu un scop foarte clar. Vrem să eliminăm această amenințare existențală asupra noastră, amenințarea și pentru regiune și amenințare pentru toată lumea. Este vorba de un pericol mondial și dacă cineva nu a știut că așa va fi regimul iranian se pare că a greșit. (Iran n.red) a început să atace și țările arabe, musulmane, Cipru. Este foarte ostil, ostilitatea iraniană e foarte evidentă pentru toți.

Cătălina Porumbel, realizatoare Antena 3 CNN: În momentul de față există această declarație. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, spune că acest război ar dura 4-5 săptămâni. Un fost ambasador al Statelor Unite la ONU spune că nu este vorba despre săptămâni, ci despre luni. Cât va dura acest război, Excelență?

Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului în România: Avem un scop foarte clar. Atunci nu este vorba de durata războiului, este vorba de cum atingem scopul nostru. Scopul nostru, repet, e eliminarea amenințării existențiale asupra noastră. Iran e o țară foarte mare, de 75 de ori mai mare decât Israel, de 10 ori mai mare decât România. Și regimul iranian a dezvoltat și a construit infrastructură militară peste tot. Atunci avem multe ținte militare pe care trebuie să le neutralizăm, în Isfahan, în Fordo, în Teheran.

Cătălina Porumbel, realizatoare Antena 3 CNN: Deci ar putea dura mai mult de 5 săptămâni...

Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului în România: Nu se știe, nu se știe.

Cătălina Porumbel, realizatoare Antena 3 CNN: Există declarația făcută de premierul britanic Kier Starmer care spunea că nu poți distruge un regim din aer, referindu-se aici că nu poți doar cu atacuri aeriene să schimbi regimul de la sol. Pe de altă parte, președintele Donald Trump nu a negat posibilitatea să trimită trupe la sol în Iran. Credeți că e posibilă o invazie terestră în Iran pentru a schimba în totalitate regimul?

Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului în România: Ceea ce eu știu e că până ne concentrăm pe operațiunea din aer și deja Statele Unite ale Americii au spus că au neutralizat, au atacat cam 1.700 de ținte. Israel a atacat deja cam 1000 de ținte. Sunt multe ținte militare legitime în Iran și trebuie să facem treabă. Regimul iranian și noul lider suprem iranian încă nu a spus că el vrea să considere o altă cale.

Cătălina Porumbel, realizatoare Antena 3 CNN: Excludeți o invazie terestră în Iran?

Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului în România: Cine știe? Depinde de cum progresăm cu operațiunea militară din aer. Depinde. Depinde ce va spune liderul suprem iranian mâine. Ce va spune poimâine. Dacă trebuie să garantăm că regimul iranian nu va mai dezvolta arsenal balistic, nu va mai construi bombe nucleare, nu va mai sprijini organizații teroriste?

Cătălina Porumbel, realizatoare Antena 3 CNN: A fost întrebat președintele Donald Trump care este cel mai sumbru scenariu în acest război și a spus așa 'după ce am declanșat această operațiune la conducerea Iranului să vină cineva la fel de rău precum vechea conducere'. Există această posibilitate ca în locul lui Ali Khamenei, nu?, să vină cineva la fel de rău sau poate chiar mai rău. Dacă s-ar întâmpla asta, n-ar fi o operațiune eșuată?

Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului în România: Eu cred că nu prea contează cine va îl va înlocui sau cine l-a înlocuit deja pe Ali Khamenei sau cine va fi lider viitor în Iran. De aceea acționăm acum și paralizăm și neutralizăm și distrugem toată infrastructura militară pe care regimul iranian, până acum, a avut intenția să fie folosite împotriva noastră, împotriva altor țării. De 47 de ani, regimul iranian strigă „moarte Israelului” și „moarte Americii”. Noi credem ceea ce ei spun. Noi avem răbdare, noi avem încredere în drumul nostru, noi avem încredere în ceea ce facem, noi avem încredere în adevărul nostru.

Cătălina Porumbel, realizatoare Antena 3 CNN: Domnule ambasador, cu siguranță toată lumea este cu ochii pe Orientul Mijlociu. În România și nu doar în România, în toate statele din Europa, dar nu doar din Europa, lumea se întreabă dacă se va extinde acest război și dacă vom asista la Al Treilea Război Mondial. O întrebare scurtă: există sau cât de mare este posibilitatea ca acest război să se extindă, să ajungă în Europa și să ne îndreptăm către un Al Treilea Război Mondial?

Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului în România: Sper că nu va extinde cum ați descris și cred că cum am progresat până acum, este evident că Iran nu se va putea ridica de această situație. Israel va învinge împreună cu Statele Unite ale Americii și nu credem că se va extinde. Dar în orice caz, trebuie toți să avem răbdare. Trebuie să calculăm cât rău va fi dacă nu acționăm acum.

