Momentul în care o dronă cade lângă Consulatul SUA din Dubai

1 minut de citit Publicat la 23:00 03 Mar 2026 Modificat la 23:00 03 Mar 2026

Foto: Captură video X

Autoritățile din Dubai au stins un incendiu în apropierea Consulatului SUA din Dubai, după ce o dronă a căzut în parcarea clădirii. Nu au fost persoane rănite, a anunțat marți biroul de presă al Dubaiului, scrie The Guardian.

Un oficial american și biroul de presă al guvernului din Dubai au declarat pentru Wall Street Journal că o dronă a lovit parcarea consulatului din Dubai.

Imaginile de pe rețelele de socializare au arătat fum negru în apropierea consulatului. Guvernul din Dubai a declarat pentru WSJ că a reușit să țină sub control incendiul.

WATCH: The moment of Iranian kamikaze drone attack on U.S. Consulate in Dubai. https://t.co/QrULsd95xR pic.twitter.com/49JgzIu9jc — Clash Report (@clashreport) March 3, 2026

„Autoritățile din Dubai au confirmat că incendiul provocat de un incident legat de o dronă în apropierea Consulatului SUA a fost stins cu succes. Echipele de urgență au intervenit imediat. Nu au fost raportate victime”, a transmis biroul de presă, într-un story pe Instagram.

Postul public de televiziune iranian IRIB a informat că o dronă iraniană a lovit consulatul SUA din Dubai.

Incidentul survine după ce ambasada SUA din Arabia Saudită a fost lovită luni de două drone, „provocând un incendiu limitat și pagube materiale minore clădirii”, potrivit ministerului saudit al apărării.

Ambasada a îndemnat cetățenii americani din Jeddah, Riad și Dhahran să se adăpostească. Marți, ambasada SUA din Kuweit a anunțat, de asemenea, că va fi „închisă până la noi ordine”.