Haos pe aeroporturile din Moscova: sute de zboruri au fost amânate după ce autoritățile au anunțat că Ucraina a atacat cu zeci de drone

1 minut de citit Publicat la 19:24 04 Ian 2026 Modificat la 19:24 04 Ian 2026

Trafic perturbat pe trei din patru aeroporturi la Moscova, după ce autoritățile ruse au anunțat un atac ucrainean cu drone. Colaj cu caracter ilustrativ. Sursa: Hepta

Traficul aerian a fost grav perturbat, duminică, pe aeroporturile Vnukovo, Domodedovo şi Jukovski din Moscova, după ce autoritățile ruse au anunțat că Ucraina a lansat un atac cu zeci de drone asupra capitalei.

Numeroase zboruri au avut întârzieri sau au fost anulate, potrivit anunțurilor de pe site-urile acestor aeroporturi.

Au fost semnalate restricţii temporare la terminalele de sosiri şi plecări, iar pasagerii au format cozi imense.

"Restricţiile sunt necesare pentru a garanta securitatea zborurilor", a precizat pe Telegram Artiom Koreniako, reprezentant al Agenţiei federale ruse pentru transport aerian, Rosaviaţia.

Nexta, canalul opoziției politice din Belarus, notează că aproximativ 200 de zboruri au fost amânate iar în oraș și în împrejurimi au fost declanșate alerte din cauza dronelor.

— NEXTA (@nexta_tv) January 4, 2026



Around 200 flights have been delayed due to a drone attack.



Restrictions on departures and arrivals have been imposed at Domodedovo, Vnukovo, and Zhukovsky airports, with huge queues forming for boarding.



More than 20 drones have reportedly… pic.twitter.com/lmCrH6ytVb — NEXTA (@nexta_tv) January 4, 2026

Autorităţile ruse au anunțat că au doborât, duminică, cel puţin 25 de drone ucrainene care se îndreptau spre Moscova, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Capitala rusă este relativ rar vizată de forțele Kievului, amintește presa internațională.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a precizat că aparatele fără pilot au fost interceptate în timpul nopții și în cursul zilei de duminică, acestea fiind distruse fără a face victime.

În Ucraina, aeroporturile sunt închise de patru ani, din cauza războiului Rusiei

Luna trecută, Rusia a anunțat că a respins un atac masiv cu peste 300 de drone ucrainene, dintre care circa 40 se îndreptau spre Moscova şi care au cauzat importante întârzieri şi anulări de zboruri pe cele patru aeroporturi ale capitalei ruse.

Ucraina este vizată de bombardamente aproape zilnice efectuate de forțele ruse, iar aeroporturile sale rămân închise de aproape patru ani, de la începutul războiului.

La rândul său, Kievul efectuează în mod regulat lovituri cu drone contra Rusiei, afirmând că vizează infrastructuri şi ţinte militare.

O persoană a murit şi alte două au fost rănite într-un atac ucrainean cu dronă în regiunea frontalieră rusă Belgorod, potrivit unui anunț făcut duminică dimineaţă de guvernatorul local Viaceslav Gladkov pe Telegram.