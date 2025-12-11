Ucraina a atacat masiv Rusia, în noaptea de miercuri spre joi. Moscova anunță închiderea aeroporturilor

1 minut de citit Publicat la 10:13 11 Dec 2025 Modificat la 10:13 11 Dec 2025

Foto: Captură video Twitter/Visegrad24

Un atac masiv cu drone ucrainene a fost lansat, în noaptea de miercuri spre joi, împotriva Moscovei, a declarat primarul capitalei statului agresor, Serghei Sobianin, citat de Moscow Times.

Conform oficialului regimului Putin, 36 de drone au fost distruse în timpul atacului, care a durat în jur de șapte ore. Serviciile de urgență ale Moscovei lucrează la locul prăbușirii dronelor, a mai spus Sobianin, care nu a specificat dacă au existat victime sau avarii la locuințe sau alte clădiri.

În timpul atacului cu drone al ucrainenilor, agenția rusă de transport aerian, a anunțat restricții la călătoriile cu avionul, iar aeroporturile din Moscova au suspendat decolările și aterizările.

Din acest motiv, peste 53 de zboruri au fost întârziate, în timp ce alte 55 au fost anulate.

La Vnukovo, 54 de zboruri au fost amânate de la miezul nopții, în timp ce la Domodedovo au fost amânate 17.

Conform raportului ministerului apărării din Rusia, un total de 287 de drone ucrainene au fost „interceptate și distruse” în timpul atacului masiv cu drone al Ucrainei pe teritoriul statului agresor.

Patruzeci de drone ar fi fost doborâte deasupra regiunii Moscovei și același număr și în Kaluga. Regiuni precum Tula, Novgorod, Iaroslavl, Lipețk, Smolensk, Kursk, Oriol, Voronej și Riazan au fost și ele lovite de drone.