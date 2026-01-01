Producția de ulei de măsline a Tunisiei o va depăși pe cea a Italiei, după recolta bogată așteptată în 2026

Se așteaptă ca livezile de măslini din Tunisia să producă între 380.000 și 400.000 de tone de ulei în sezonul 2025-2026. Foto: Profimedia Images

Tunisia se pregătește depășească Italia și să devină al doilea cel mai mare producător de ulei de măsline din lume. Producătorii din această țară nord-africană, puternic îndatorată, se așteaptă la o recoltă record în 2026, datorită precipitațiilor favorabile din acest sezon. Astfel, Tunisia va depăși țări precum Italia și Grecia și se va plasa imediat după Spania în topul principalilor producători mondial de ulei de măsline, oferind astfel economiei sale un impuls foarte necesar, potrivit unei analize Financial Times.

Vito Martielli, analist principal pentru cereale și semințe oleaginoase la Rabobank, a declarat că se așteaptă ca livezile de măslini din Tunisia să producă între 380.000 și 400.000 de tone de ulei în sezonul 2025-2026.

Recoltă record de măsline în Tunisia

Aceasta ar reprezenta o creștere față de sezonul precedent, estimat la 340.000 de tone, potrivit Rabobank, și ar ajuta economia tunisiană, care a suferit de pe urma datoriei publice ridicate și a creșterii economice slabe de când președintele autoritar Kais Saied a preluat puterea în 2021.

Najeh Saidi Hamed, care conduce Camera Producătorilor de Măsline din Tunisia, a declarat că speră ca recolta să ajungă chiar la 500.000 de tone, ceea ce ar reprezenta „un nivel record de producție de ulei”.

Martielli a spus că această creștere poate fi atribuită și majorării prețurilor la uleiul de măsline în ultimii ani. „Prețul a ajuns la 10.000 de dolari pe tonă… acest lucru a declanșat o anumită expansiune (în Tunisia n.red) și, ca rezultat, se observă o producție mai mare.”

Din 2022, seceta și valurile de căldură, agravate de schimbările climatice, au redus producția de ulei de măsline în Spania, cel mai mare producător din lume, precum și în alte țări importante producătoare, cum ar fi Italia și Grecia, ceea ce a dus la creșterea prețurilor. Acest lucru i-a determinat pe fermieri, în special în nordul Africii, să crească producția.

Exporturile de ulei de măsline și sectorul turistic înfloritor au fost factori importanți pentru veniturile în valută ale Tunisiei. Țara a fost exclusă de pe piețele globale de datorii din 2023, când președintele a respins un ajutor de 1,9 miliarde de dolari oferit de Fondul Monetar Internațional (FMI), spunând că nu va accepta „dictate” privind modul de administrare a economiei.

Un președinte autoritar, o creștere economică slabă

Saied a preluat întreaga putere în 2021 și a început să demonteze sistemul democratic sub care fusese ales președinte în 2019. Această preluare a puterii a fost, în mare parte, bine primită de tunisieni, frustrați de eșecul guvernelor alese din deceniul precedent de a inversa scăderea standardului de trai și de a rezolva probleme economice precum șomajul ridicat.

Cu toate acestea, creșterea economică a rămas slabă sub conducerea sa, atingând doar 2,4% în primele nouă luni ale anului 2025, conform Băncii Mondiale, „alimentată în principal de condiții meteorologice favorabile care au stimulat producția agricolă și de relansarea construcțiilor și turismului”.

Recuperarea Tunisiei, adaugă Banca, „rămâne moderată în comparație cu alte țări din regiune”.

Îmbunătățirea perspectivei economice a fost, în mare parte, întâmplătoare și o reflectare a unui „orizont pozitiv global”, mai degrabă decât un rezultat al reformelor intenționate, a susținut Riccardo Fabiani, director pentru Africa de Nord la International Crisis Group.

„Turismul începe să crească”, a spus el. „Mai important, banii trimiși în țară de tunisienii din străinătate ajută foarte mult. De asemenea, vremea favorabilă a stimulat exporturile agricole. Aceste rezultate nu sunt rodul unei politici precise și deliberate.”

O altă recoltă bună de ulei de măsline ar „ajuta la menținerea situației”, a spus James Swanston, economist principal la Capital Economics, o firmă consultanță din Londra. Exporturile de ulei de măsline din 2023 au adus un record de 1,3 miliarde de dolari „ajutând într-un moment cu presiuni externe mari”, a adăugat el.

Majoritatea uleiului de măsline tunisian este exportat în vrac, Italia fiind cel mai mare cumpărător. Producătorii italieni importă volume mari pentru a compensa deficitul propriei producții, amestecând uleiul și reexportându-l sub etichete europene, un proces care deseori ascunde originea tunisiană și a ridicat probleme legate de transparență.

Spania și Franța sunt, de asemenea, clienți constanți, în timp ce Statele Unite au devenit o piață în creștere, pe măsură ce consumul de ulei de măsline se răspândește dincolo de zona mediteraneană.

Moez Labidi, economist tunisian și consilier la Institutul Arab de Planificare din Kuweit, a spus însă că antreprenorii tunisieni ezită să facă noi investiții, adoptând o „atitudine de a aștepta și a vedea” din cauza „climatului de afaceri incomod”.

Antreprenorii, anchetați în Tunisia

Saied și-a exprimat de mai multe ori suspiciunile față de clasa de afaceri, pe care a acuzat-o adesea de corupție. La scurt timp după preluarea puterii, a declarat că oamenii de afaceri și oficialii au furat aproximativ 4,8 miliarde de dolari prin taxe neplătite și fraude, făcând referire la o listă de 460 de nume. A spus că va oferi amnistie celor acuzați de corupție dacă vor accepta să facă acorduri financiare cu statul.

Analiștii spun că nu au avut loc astfel de acorduri, dar unii antreprenori au fost arestați și alții sunt anchetați.

În noiembrie, o instanță tunisiană a dispus eliberarea pe cauțiune de 17 milioane de dolari a exportatorului de ulei de măsline Abdelaziz Makhloufi, după un an de închisoare. Fondatorul CHO Group, cea mai mare companie de export de ulei de măsline din Tunisia, fusese arestat pentru presupusa proastă gestionare a unei proprietăți agricole de stat.

„Antreprenorii se tem să facă orice pentru că perspectivele economice sunt complet imprevizibile”, a spus Fabiani. „Ei cred că, indiferent ce fac, vor fi pedepsiți.”