Cel mai mare parc fotovoltaic din China face mult mai mult decât să genereze energie

Parc fotovoltaic în Qinghai, China. Sursa foto: Getty Images

Cel mai mare grup de parcuri fotovoltaice din lume se află în Qinghai, China, sus pe îndepărtatul Platou Tibetan. Este mult mai mare decât cea mai mare fermă solară din SUA și este unul dintre mai multe megaproiecte prin care guvernul chinez speră să împingă țara spre un viitor în care cea mai mare parte a electricității va fi produsă din surse regenerabile.

Grupul de ferme din Qinghai poate produce aproape 17.000 de megawați de energie, potrivit New York Times, însă nu este doar un uriaș producător de electricitate.

Un studiu publicat în revista Nature susține, de asemenea, că prezența a kilometri întregi de panouri solare schimbă mediul deșertic din jurul fermei și ajută, de fapt, la îmbunătățirea biodiversității zonei înconjurătoare.

Studiul a analizat o gamă largă de factori de mediu, inclusiv nutrienții din solul din jurul fermelor solare, varietatea speciilor de plante și microorganisme care trăiesc acolo și umiditatea aerului din zonă.

Cercetătorii au descoperit că prezența fermei solare a contribuit la creșterea nivelului de umiditate din sol, ceea ce, la rândul său, i-a influențat structura. Ei au sugerat că umiditatea crescută ar putea fi cauzată de faptul că panourile absorb cea mai mare parte a radiației solare, ceea ce duce la pierderi mai mici de apă din sol prin evaporare. Spălarea regulată a panourilor a fost, de asemenea, menționată ca un posibil motiv al creșterii conținutului de umiditate din sol.

Un sol mai sănătos înseamnă mai multă viață vegetală și microbiană

Starea îmbunătățită a solului a permis unui număr mai mare de microorganisme și plante să trăiască în interiorul perimetrului fermei solare decât în deșertul din jur. Aceasta este o nouă dovadă că, pe lângă reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin furnizarea de electricitate curată, panourile solare pot ajuta mediul și în moduri mai neașteptate.

Studiul a mai remarcat că ferma solară are nevoie de muncitori locali pentru operare, ceea ce a contribuit la crearea de locuri de muncă într-o zonă unde oportunitățile de angajare erau relativ puține.

China are un avantaj când vine vorba de construirea unor ferme solare uriașe, deoarece cea mai mare parte a producției mondiale de celule solare provine de la producători chinezi. De asemenea, are o cerere internă uriașă de electricitate, mai ales pentru că este cea mai mare piață de vehicule electrice din lume, cu o diferență semnificativă față de restul.

Potrivit AIE (IEA), 17 milioane de vehicule electrice au fost vândute la nivel mondial în 2024, iar peste 11 milioane dintre acestea au fost vândute în China. Aproximativ 10% dintre toate mașinile aflate pe drumurile din China sunt electrice, iar pentru a le alimenta, țara va trebui să continue dezvoltarea unor proiecte precum grupul de ferme solare din Qinghai.

Dacă va continua să le construiască în vastele sale deșerturi, aceste ferme ar putea avea și efectul secundar benefic de a îmbunătăți calitatea mediului înconjurător.