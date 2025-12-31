Țara care se pregătește să devină noua putere continentală a aurului. A atras o sumă uriașă pentru investiții în cea mai modernă mină

2 minute de citit Publicat la 18:26 31 Dec 2025 Modificat la 18:26 31 Dec 2025

Aur nativ. Imagine cu caracter ilustrativ. Guvernele africane mizează pe aur pentru aportul de valută forte și protecție împotriva șocurilor externe. Foto: Getty Images

O țară a făcut un pas decisiv de la statutul de producător marginal de aur la cel de jucător semnificativ în industria minieră de profil de pe continentul african, scrie presa internațională.

Etiopia a obținut 340 de milioane de dolari pentru a dezvolta proiectul aurifer Tulu Kapi, amânat de mai multă vreme.

Este cea mai amplă investiție minieră din această țară.

Pachetul de finanțare include aproximativ 240 de milioane de dolari pe termen lung de la creditori africani.

Alte 100 de milioane de dolari reprezintă capital local.

Acești bani oferă dezvoltatoruluii proiectului - compania KEFI Gold and Copper - sprijinul financiar necesar pentru a trece la construcția la scară largă.

"Suntem încântați că oferta de finanțare pentru Tulu Kapi a fost semnată de toate părțile relevante", a declarat Harry Anagnostaras-Adams, președintele executiv al companiei.

"Având în vedere că prețul aurului a ajuns la un nivel record, acesta este momentul perfect pentru lansarea Tulu Kapi", a adăugat el.

Producția la Tulu Kapi este estimată la 4,6 tone de aur pe an

Lucrările preliminare, inclusiv locuințele muncitorilor, conexiunile electrice și accesul rutier, au început deja, pe măsură ce proiectul trece la etapa de dezvoltare completă.

Situată la aproximativ 360 de kilometri vest de Addis Abeba, mina Tulu Kapi ar urma să producă aproximativ 164.000 de uncii de aur (circa 4,6 tone, n.r.) pe an în primii șapte ani, producția comercială fiind preconizată pentru 2027.

Atingerea unui astfel de nivel de producție ar face din proiectul minier una dintre cele mai importante operațiuni aurifere regionale și o sursă majoră de valută străină pentru țară.

Etiopia pariază pe minerit pentru a-și crește câștigurile în valută

Proiectul Tulu Kapi este dezvoltat în cadrul unui parteneriat cu guvernul etiopian, care deține o participație la capitalul investit, reflectând eforturile autorităților din Addis Abeba de a face din minerit un pilon strategic al economiei.

Este conceput ca exploatație minieră de suprafață cu potențial de extindere în subteran și o eventuală extindere a producției dincolo de durata sa de viață inițială.

Oficialii guvernamentali văd proiectul ca pe un exemplu pentru atragerea mai multor investiții străine în exploatarea resursele minerale ale Etiopiei, în mare parte nevalorificate.

Presa internațională notează că, în Africa, guvernele caută să obțină mai mult venit din resursele lor naturale, în special din aur, care a devenit o protecție esențială împotriva deficitului de valută și a șocurilor externe.

Sudanul, Ghana și mai multe țări din zona Sahel și-au intensificat implicarea în minerit, în încercarea de a stabiliza finanțele publice.

Pentru Etiopia, succesul Tulu Kapi ar marca un punct de cotitură.

Cu finanțarea acum în mare parte asigurată și finalizarea construcției la orizont, proiectul oferă o oportunitate rară de a transforma bogăția minerală în locuri de muncă, infrastructură și câștiguri în valută forte, într-un moment în care economia locală are nevoie de toate trei, conchide presa internațională.