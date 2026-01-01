Nicușor Dan, mesaj în prima zi din 2026: „Să fie un an al păcii și al încrederii”. Imagini cu cele mai importante clipe din 2025

Nicușor Dan, în noaptea în care a fost ales președintele României. Foto: Hepta

Anul 2025 a fost unul al provocărilor, dar și al curajului de a nu renunța în fața încercărilor grele, un an care a reamintit că adevărata forță stă în unitate, a spus, în prima zi din 2026, președintele Nicușor Dan, adăugând că privește spre anul care tocmai a început cu responsabilitate, relatează Agerpres.

Președintele Nicușor Dan a postat un videoclip format din imagini de la cele mai importante momente din anul 2025, însoțite de un mesaj despre așteptările de la anul care tocmai a început.

„2025 a fost un an al provocărilor, dar și al curajului de a nu renunța în fața încercărilor grele. Un an în care fiecare pas înainte a cerut determinare, răbdare și încredere într-un viitor mai bun.

A fost anul unei campanii complexe, al unor vizite diplomatice importante și al unor întâlniri care au conturat direcții esențiale pentru viitorul României.

Dar, mai presus de toate, a fost un an al dialogului sincer cu oamenii - în piețe, pe străzi, în comunități, acolo unde se simte cu adevărat pulsul societății românești. 2025 ne-a reamintit că adevărata noastră forță stă în unitate, în capacitatea de a rămâne împreună chiar și atunci când drumul este dificil, cu dorința comună de a construi un viitor pe baze solide”, a scris șeful statului pe Facebook.

Nicușor Dan și-a exprimat speranța că anul 2026 va fi al păcii și solidarității. „Privesc spre 2026 cu responsabilitate și vă doresc tuturor un an al stabilității, al prosperității și al împlinirilor. Să fie un an al păcii, al solidarității și al încrederii că facem totul cu bună-credință. Mulțumesc pentru încredere. Mergem mai departe, împreună!', a adăugat președintele României.