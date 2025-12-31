Mesajul președintelui Nicușor Dan de Anul Nou: „Este esențial ca statul să devină mai eficient, mai corect și mai aproape de cetățeni”

Șeful statului și-a exprimat speranța că 2026 va fi un an al reformei și al construcției.

Președintele Nicușor Dan a postat, miercuri, pe rețeaua socială X, un mesaj de Anul Nou pentru români. Șeful statului a spus că 2025 a fost un an al „încercărilor și neliniștilor”, „al rezistenței și al maturității civice”, în care România a demonstrat că rămâne ferm ancorată în valorile sale democratice și europene. Anul 2026, a scris președintele, trebuie să fie unul în care vom construi, împreună, „o Românie mai dreaptă și mai puternică”.

Cu doar câteva ore înainte de a trece în noul an, președintele Nicușor Dan a făcut un scurt bilanț al anului 2025, unul al „încercărilor” și al „neliniștilor”.

„În pragul unui nou an, ne oprim pentru câteva clipe și privim cu luciditate și onestitate atât spre drumul parcurs, cât și spre responsabilitatea viitorului care ne așteaptă. Anul 2025 a fost un an al încercărilor, al neliniștilor și al întrebărilor firești. Mulți români au resimțit presiunea creșterii costului vieții, temerile legate de stabilitatea locurilor de muncă și incertitudinea unei lumi tot mai imprevizibile. Aceste realități sunt reale și nu pot fi ignorate”, a scris șeful statului pe rețeaua X.

În același timp însă, spune Nicușor Dan, 2025 a fost și un an al maturității civice.

„Dar 2025 a fost, în același timp, un an al rezistenței și al maturității civice. Un an în care România a rămas ferm ancorată în valorile sale democratice și în angajamentele europene și euroatlantice. Un an în care societatea noastră a demonstrat că știe să se mobilizeze, să fie solidară și responsabilă atunci când este cu adevărat pusă la încercare”, a scris președintele.

Șeful statului și-a exprimat speranța că 2026 va fi un an al reformei și al construcției.

„Privind spre 2026, este esențial ca statul român să devină mai eficient, mai corect și mai aproape de cetățeni. Reforma, responsabilitatea și competența nu pot rămâne simple declarații de intenție, ci obligații ale statului față de fiecare român.

România are un potențial uriaș. Valorificarea lui presupune o viziune comună, o economie modernă și competitivă, o administrație eficientă, un sistem educațional adaptat viitorului, un stat de drept solid, care investește în securitatea sa și în care marea corupție nu își mai găsește locul. În esență, o țară care își respectă cetățenii.

Anul Nou ne oferă șansa de a reînnoi încrederea, de a corecta ceea ce nu a funcționat și de a construi, împreună, o Românie mai dreaptă și mai puternică. Drumul nu va fi ușor, dar sunt convins că este un drum pe care îl putem parcurge cu succes.

Vă doresc tuturor sănătate, liniște și puterea de a privi cu speranță spre viitor.La mulți ani tuturor românilor, oriunde v-ați afla!”, a mai scris Nicușor Dan.

