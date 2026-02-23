Patru ani de război în Ucraina. „Operațiunea” lui Putin, care trebuia să dureze 36 de ore, e cel mai lung război din Europa post-1945

Zelenski spune că Putin „a început deja Al Treilea Război Mondial”Publicat acum 10 ore si 47 minute
Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu pentru BBC, că Vladimir Putin a început deja Al Treilea Război Mondial și că singurul răspuns viabil ar trebui să fie o presiune intensă militară și economică pentru a-l forța să renunțe.
„Consider că Putin deja l-a început (Al Treilea Război Mondial – n. red.). Întrebarea este cât de mult teritoriu va reuși să ocupe și cum îl putem opri.
Rusia vrea să impună lumii un mod diferit de a trăi și vrea să schimbe viețile oamenilor, viețile pe care ei și le-au ales”, a declarat Volodimir Zelenski, cu câteva zile înainte de împlinirea a patru ani de când Rusia a invadat Ucraina.
Președintele ucrainean vine, în preajma acestei aniversări dureroase, cu un nou mesaj de sfidare și de rezistență în fața invadatorilor.
El rămâne încrezător că Ucraina va câștiga războiul, dar și determinat să nu cedeze teritoriile țării sale invadatorilor.
Forțele nucleare „o prioritate absolută" pentru Rusia lui Putin
Vladimir Putin a stabilit, duminică, drept o „prioritate absolută” dezvoltarea forțelor nucleare ale Rusiei după expirarea ultimului tratat de dezarmare cu Statele Unite și a promis să continue „întărirea” armatei ruse care luptă în Ucraina, transmite AFP, citată de Agerpres.
„Dezvoltarea triadei nucleare, care garantează securitatea Rusiei și permite asigurarea eficientă a descurajării strategice și echilibrul de forțe în lume, rămâne o prioritate absolută”, a declarat Putin într-un discurs televizat adresat trupelor.
În acest scurt discurs cu ocazia „zilei apărătorului patriei” în Rusia, Putin și-a exprimat intenția de a continua eforturile de „întărire a armatei și marinei, ținând cont de evoluția situației internaționale, pe baza experienței militare acumulate în timpul operațiunii militare speciale”, denumirea dată de regimul de la Kremlin invaziei sale sângeroase în Ucraina.
„Vom consolida calitativ capacitățile tuturor tipurilor și felurilor de forțe armate, vom îmbunătăți pregătirea lor de luptă, mobilitatea și capacitatea de a opera în toate condițiile, chiar și în cele mai dificile”, a continuat el.
Aceste remarci au fost făcute cu două zile înainte de împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina, pe 24 februarie 2022.
Rusia și Statele Unite, cele două principale puteri nucleare, nu mai sunt legate de niciun tratat de dezarmare de la expirarea acordului New START, la începutul lunii februarie.
În ciuda expirării acestui acord, Rusia a promis să păstreze o abordare „responsabilă” și să continue să respecte limitele impuse arsenalului său.
Ungaria anunță că blochează noul pachet de sancțiuni UE
Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a anunțat că țara sa va bloca adoptarea de către Uniunea Europeană a celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.
Szijjarto a invocat drept motiv faptul că Ucraina ar fi blocat tranzitul țițeiului rusesc către Ungaria prin oleoductul Drujba.
„Luni este prevăzută adoptarea, la reuniunea Consiliului miniștrilor de Externe, a celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni. Noi vom bloca această decizie”, a scris, duminică, pe Facebook, șeful diplomației de la Budapesta.
„Atâta timp cât ucrainenii nu vor permite livrările de petrol către Ungaria, nu vom permite adoptarea unor decizii importante pentru ei”, a adăugat el.
Mark Rutte va participa la o ceremonie pentru marcarea a patru ani de invazie
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, ca participa la o ceremonie la sediul NATO din Bruxelles pentru a marca patru ani de la startul invaziei rusești în Ucraina. Declarațiile vor avea loc marți, 24 februarie, în jurul orei 10:30, ora României.
Patru ani de război în Europa
Marți, 24 februarie, se vor împlini patru ani de când Rusia lui Putin a invadat Ucraina vecină într-o încercare de a-i fura teritoriile și de a transforma guvernul de la Kiev într-o marionetă obedientă Kremlinului.
După patru ani de război, Kremlinul, care credea că va încheia așa-zisa „operațiune militară” specială în câteva zile, nu a reușit să ocupe decât mai puțin de 20% din teritoriul Ucrainei, inclusiv Crimeea ocupată și „anexată” din 2014.
Pe 24 februarie 2022, armata rusă invada în forță Ucraina, destinația cea mai importantă fiind capitala Kiev. Rușii sperau să ajungă rapid să cucerească capitala ucraineană, să-l captureze pe președintele Volodimir Zelenski. Odată atinse aceste obiective, credeau ei, statul ucrainean avea să se prăbușească. Inclusiv Belarusul a fost folosit ca „rampă de lansare” pentru invazia rusească, dar trupe ale regimului de la Minsk nu au participat.
Rușii au susținut atunci, în mod fals și ridicol, că războiul împotriva Ucrainei are ca obiectiv „demilitarizarea” și „denazificarea” statului vecin. Această retorică propagandistică continuă până astăzi pe unele canale.
În aprilie 2022, când devenise evident că rușii nu mai pot susține campania din nord-estul Ucrainei și nu vor putea să captureze Kievul, Putin a ordonat retragerea din toate zonele din nord și nord-est și concentrarea exclusivă pe cucerirea zonei de est și sud-est.
Eșecul invadatorilor ruși, evocat în imaginea tancurilor rusești distruse și decorate cu steaguri ucrainene, la Kiev. Foto: Profimedia Images
În septembrie 2022, Putin organiza o serie de simulacre de referendumuri în patru regiuni ocupate parțial - Donețk, Luhansk, Zaporojie, Herson - pentru anexarea acestora la Rusia. Ulterior, a înscris inclusiv în constituția Rusiei anexarea acestor patru teritorii ucrainene.
Din 2023 și până astăzi, Rusia a reușit să avanseze doar puțin câte puțin și cu pierderi uriașe. În prezent ocupă aproximativ 98% din Luhansk, aproximativ 72% din Donețk, aproximativ 74% din Zaporojie și 76% din Herson.