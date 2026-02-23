Patru ani de război în Ucraina. „Operațiunea” lui Putin, care trebuia să dureze 36 de ore, e cel mai lung război din Europa post-1945

Publicat acum 10 ore si 47 minute

Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu pentru BBC, că Vladimir Putin a început deja Al Treilea Război Mondial și că singurul răspuns viabil ar trebui să fie o presiune intensă militară și economică pentru a-l forța să renunțe.

„Consider că Putin deja l-a început (Al Treilea Război Mondial – n. red.). Întrebarea este cât de mult teritoriu va reuși să ocupe și cum îl putem opri.

Rusia vrea să impună lumii un mod diferit de a trăi și vrea să schimbe viețile oamenilor, viețile pe care ei și le-au ales”, a declarat Volodimir Zelenski, cu câteva zile înainte de împlinirea a patru ani de când Rusia a invadat Ucraina.

Președintele ucrainean vine, în preajma acestei aniversări dureroase, cu un nou mesaj de sfidare și de rezistență în fața invadatorilor.

El rămâne încrezător că Ucraina va câștiga războiul, dar și determinat să nu cedeze teritoriile țării sale invadatorilor.

