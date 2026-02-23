1 minut de citit Publicat la 09:24 23 Feb 2026 Modificat la 09:29 23 Feb 2026

Putin spune că dezvoltarea forțelor nucleare devine o "prioritate absolută" pentru Rusia. Foto: Hepta

Vladimir Putin a stabilit, duminică, drept o „prioritate absolută” dezvoltarea forțelor nucleare ale Rusiei după expirarea ultimului tratat de dezarmare cu Statele Unite și a promis să continue „întărirea” armatei ruse care luptă în Ucraina, transmite AFP, citată de Agerpres.

„Dezvoltarea triadei nucleare, care garantează securitatea Rusiei și permite asigurarea eficientă a descurajării strategice și echilibrul de forțe în lume, rămâne o prioritate absolută”, a declarat Putin într-un discurs televizat adresat trupelor.

În acest scurt discurs cu ocazia „zilei apărătorului patriei” în Rusia, Putin și-a exprimat intenția de a continua eforturile de „întărire a armatei și marinei, ținând cont de evoluția situației internaționale, pe baza experienței militare acumulate în timpul operațiunii militare speciale”, denumirea dată de regimul de la Kremlin invaziei sale sângeroase în Ucraina.

„Vom consolida calitativ capacitățile tuturor tipurilor și felurilor de forțe armate, vom îmbunătăți pregătirea lor de luptă, mobilitatea și capacitatea de a opera în toate condițiile, chiar și în cele mai dificile”, a continuat el.

Aceste remarci vin cu două zile înainte de împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina, pe 24 februarie 2022.

Rusia și Statele Unite, cele două principale puteri nucleare, nu mai sunt legate de niciun tratat de dezarmare de la expirarea acordului New START, la începutul lunii februarie.

În ciuda expirării acestui acord, Rusia a promis să păstreze o abordare „responsabilă” și să continue să respecte limitele impuse arsenalului său.