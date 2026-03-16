Cum poți reduce consumul de carburant când prețurile cresc. Șapte sfaturi pentru șoferi

Când carburanții se scumpesc, fiecare plin devine mai costisitor. Totuși, șoferii pot face câteva lucruri simple pentru ca mașina să consume mai puțin și carburantul să le ajungă mai mult, scrie AP News.

„E greu de acceptat, nu-i așa? Ai nevoie de carburant ca să mergi la serviciu, să-ți duci copiii la școală și să-ți vezi de treburile zilnice”, a spus Michael Crossen, managerul testelor auto de la Consumer Reports.

Iată șapte sfaturi oferite de specialiști pentru cei care vor să reducă consumul:

Mergi mai încet sau folosește pilotul automat

În general, mașinile consumă mai puțin la viteze moderate, mai ales pe drumurile lungi, spune Sean Tucker, editor la Kelley Blue Book.

„Pe autostradă, încearcă să mergi cu aproximativ 105 km/h. Mașinile moderne sunt gândite să aibă cel mai bun consum în jurul acestei viteze, iar dacă mergi mai repede, consumul crește destul de mult”, a explicat el.

Unele estimări arată că reducerea vitezei poate îmbunătăți consumul cu până la 14%.

„Dacă îți este greu să menții viteza constantă, pilotul automat te poate ajuta”, a adăugat Tucker. Acesta menține viteza setată și reduce schimbările bruște de ritm, cum ar fi accelerările puternice sau frânările dese.

Specialiștii recomandă și să anticipezi traficul și semafoarele. Dacă vezi un semafor roșu sau unul verde care este pe cale să se schimbe, ridică piciorul de pe accelerație din timp.

Nu lăsa motorul pornit inutil când staționezi

Experții recomandă folosirea sistemului start-stop, dacă mașina are această comandă. Acesta oprește automat motorul când mașina stă pe loc, de exemplu la semafor, și îl repornește atunci când apeși accelerația.

„Dacă ești blocat în trafic și mașina are sistem start-stop, nu îl opri”, a spus David Bennett, manager auto la AAA. „Lasă motorul să pornească și să se oprească automat atunci când este nevoie.”

Acest lucru este cu atât mai util atunci când stai mult pe loc și nu este necesar să ții aerul condiționat pornit la maximum.

Scapă de accesoriile inutile și de greutatea în plus

Mulți șoferi circulă cu suporturi pentru biciclete chiar și atunci când nu le folosesc. Acestea cresc rezistența la aer și pot duce la un consum mai mare.

„Dacă nu folosești acele accesorii, e ca și cum ai trage o parașută după mașină”, a spus Crossen. „Tot ce crește rezistența la înaintare ar trebui scos.”

La fel de important este să nu cari în mașină lucruri grele de care nu ai nevoie. Greutatea în plus în portbagaj sau pe bancheta din spate înseamnă și consum mai mare.

Verifică presiunea din anvelope și fă întreținerea la timp

Specialiștii spun că anvelopele trebuie umflate conform recomandărilor producătorului. O idee bună este să verifici presiunea la fiecare două alimentări.

„Dacă anvelopele nu sunt suficient umflate, mașina opune mai multă rezistență la rulare. Când presiunea este corectă, mașina merge mai ușor și consumă mai bine”, a explicat Bennett.

Estimările arată că un set de anvelope umflate corect poate influența consumul cu până la 10%.

Și alte lucrări simple de întreținere pot ajuta la reducerea consumului.

„Dacă observi că mașina consumă mult mai mult decât ar trebui, mergi la un mecanic”, a spus Tucker.

De exemplu, filtrul de aer sau senzorii de oxigen pot avea nevoie de înlocuire. Aceste componente influențează modul în care funcționează motorul și cât carburant consumă.

Planifică mai atent călătoriile

Este bine să îți planifici mai atent călătoriile, astfel încât să faci cât mai puține deplasări.

„Evitați opririle inutile. Nu mergeți dintr-un capăt în altul al orașului doar ca să economisiți puțin la cumpărături”, a spus Crossen. „Planificați-vă drumurile. Nu luați mașina dacă nu este nevoie.”

Alege carburantul potrivit și compară prețurile

Unele mașini au nevoie de carburant premium, iar în acest caz trebuie respectată recomandarea producătorului. Totuși, sunt și șoferi care alimentează cu un carburant mai scump fără ca mașina lor să aibă nevoie de el.

Indiferent ce tip de carburant alegi, este bine să fii atent și la calitatea lui. Unele benzinării vând carburanți cu aditivi speciali, concepuți pentru a reduce depunerile din motor. În perioadele cu prețuri mari, acest lucru nu este esențial, dar pe termen lung poate fi benefic pentru mașină.

Experții recomandă și să nu aștepți până când rezervorul este aproape gol. Dacă începi să cauți unde să alimentezi când mai ai aproximativ jumătate de rezervor, ai mai multe șanse să găsești un preț mai bun.

Dacă vrei să schimbi mașina, ia în calcul un hibrid

Mașinile aflate acum în circulație au, în medie, aproximativ 12 ani, iar modelele mai noi sunt, în general, mai eficiente decât cele vechi.

Nu toată lumea își permite o mașină nouă, dar atunci când vine momentul unei schimbări, un model hibrid poate fi o variantă bună pentru cei care nu vor încă să treacă la o mașină complet electrică.

Iar pentru cei care vor să renunțe complet la carburant, există și multe mașini electrice disponibile pe piață, inclusiv second-hand.