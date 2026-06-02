Kazahstanul se oferă să depoziteze uraniul îmbogățit al Iranului, ca să ajute la deblocarea negocierilor cu SUA

Soarta celor 440 de kilograme de uraniu îmbogățit la o puritate de 60% este una dintre cele mai dificile probleme din negocierile indirecte dintre Washington și Teheran . Foto: GettyImages

Kazahstanul s-a oferit să depoziteze uraniul iranian îmbogățit aproape de nivelul necesar pentru arme nucleare, în încercarea de a depăși blocajul din negocierile dintre Statele Unite și Iran. Planul, prezentat ca o soluție neutră, este susținut de șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, scrie Euronews.

Kazahstanul a anunțat că este dispus să primească stocul de uraniu iranian puternic îmbogățit, într-o posibilă soluție pentru una dintre principalele probleme care blochează negocierile de pace dintre Washington și Teheran.

Propunerea vine într-un moment tensionat, în care Statele Unite și Iranul au continuat schimburile de atacuri, iar Teheranul a anunțat că a suspendat comunicarea mediată cu Washingtonul. Acest lucru complică și mai mult discuțiile, deja fragile.

Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, a spus că Kazahstanul ar putea depozita materialul existent. Președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev și-a exprimat sprijinul pentru această idee în timpul unei întâlniri cu Grossi, desfășurată săptămâna trecută la Astana. Astfel, Kazahstanul se poziționează ca un posibil custode neutru al stocului de uraniu.

„Ne exprimăm disponibilitatea de a oferi asistență tehnică, cu bună-credință, cu condiția încheierii acordurilor internaționale necesare între toate părțile”, a declarat luni Yerlan Zhetybayev, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Kazahstan.

Kazahstanul este prezentat adesea drept un model de dezarmare nucleară. După prăbușirea Uniunii Sovietice, în 1991, țara a moștenit unul dintre cele mai mari arsenale nucleare din lume, cu aproximativ 1.400 de focoase. Până în 1995, Kazahstanul a decis să le dezmembreze voluntar, a închis poligonul nuclear sovietic de la Semipalatinsk și a renunțat complet la armele nucleare.

Oferta Kazahstanului apare în timp ce negocierile dintre Washington și Teheran continuă să întâmpine dificultăți pe teme importante, inclusiv stocul de uraniu al Iranului și deblocarea Strâmtorii Ormuz, esențială pentru comerțul global cu petrol. Cele mai recente propuneri americane ar include un cadru de încetare a focului pentru 60 de zile, discuții privind redeschiderea acestei rute maritime importante, prin care trecea înainte de război o cincime din comerțul mondial cu petrol, și o reluare mai amplă a negocierilor pentru a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară.

Estimările arată că Iranul deține aproximativ 440 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60%. Acest nivel este sub pragul de 90% necesar pentru material de calitate militară, dar, dacă ar fi îmbogățit în continuare, ar putea fi suficient pentru producerea a 10 până la 12 dispozitive nucleare. Se crede că materialul se află sub dărâmăturile instalațiilor nucleare iraniene de la Natanz, Fordow și Isfahan, care au fost puternic avariate în atacuri anterioare.

Nu se știe nivelul distrugerilor suferite de zonele subterane ale acestor instalații, unde este depozitat uraniul îmbogățit. Imagini din satelit publicate după atacuri au arătat pagube limitate la suprafață la Natanz, iar AIEA a transmis că nu a putut verifica starea reală a siturilor.

Grossi a spus că ideea relocării „ar putea” fi acceptabilă pentru ambele părți, în funcție de rezultatul negocierilor. El a adăugat că există „un loc unde acest material ar putea fi depozitat în siguranță”.

Kazahstanul găzduiește deja Banca de Uraniu Slab Îmbogățit a AIEA, creată în 2018 în cooperare cu agenția nucleară a ONU. Aceasta se află la Uzina Metalurgică Ulba din Oskemen, în nord-estul țării, și a devenit operațională în octombrie 2019. Banca a fost concepută pentru a asigura combustibil pentru programele nucleare civile și pentru a reduce riscurile de proliferare nucleară.

Iranul a trimis aproximativ 11 tone de uraniu slab îmbogățit în Rusia, în schimbul uraniului natural, ca parte importantă a acordului nuclear din 2015, cunoscut sub numele de JCPOA.

Președintele american Donald Trump a retras Statele Unite din acel acord în timpul primului său mandat și a exclus în mod clar varianta ca Rusia sau China să acționeze ca depozitari ai materialului nuclear în cadrul unui nou aranjament.

Trump a scris săptămâna trecută pe Truth Social că uraniul puternic îmbogățit al Iranului ar trebui fie predat Washingtonului, fie distrus la fața locului, fie transferat într-un „alt loc acceptabil, împreună cu Comisia pentru Energie Atomică”.

Ebrahim Azizi, șeful Comisiei pentru Securitate Națională și Politică Externă din Parlamentul iranian, a respins ideea transferării uraniului îmbogățit într-o țară terță. El a spus că Teheranul nu își va muta stocul în străinătate și a insistat că programul nuclear al Iranului nu este negociabil.