Donald Tusk avertizează că Polonia riscă să iasă din UE, dacă PiS câștigă alegerile: “Ar fi o catastrofă”

Nawrocki și PiS spun că condițiile împrumutului ar putea bloca finanțarea dacă un viitor guvern polonez se află în conflict cu UE. FOTO: Hepta

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat că victoria principalului partid de opoziție, Lege și Justiție (PiS), din ce în ce mai eurosceptic, la alegerile parlamentare de anul viitor ar putea duce în cele din urmă la ieșirea Poloniei din Uniunea Europeană, potrivit tvpworld.com.

Tusk a făcut aceste comentarii pe rețelele de socializare sâmbătă, la două zile după ce președintele de dreapta, Karol Nawrocki, aliniat cu PiS, a respins un proiect de lege guvernamental care implementează programul european de investiții în apărare la scară largă SAFE, care se bazează pe împrumuturi preferențiale rambursabile pe o perioadă foarte lungă.

Programul a fost creat de Bruxelles pentru a stimula rapid capacitățile de apărare ale statelor europene ca răspuns la îndepărtarea administrației americane de Europa. Varșovia a făcut lobby puternic la Bruxelles pentru a înființa schema și a obținut ulterior aprobarea unui plan național în cadrul căruia ar fi cel mai mare beneficiar.

„În lupta pentru SAFE, măștile sunt scoase”, a scris Tusk pe X.

„Astăzi nimeni nu se poate îndoi că următoarele alegeri vor decide dacă Polonia rămâne în Europa și cine vrea să ne scoată din ea”, a avertizat Tusk. „Împreună trebuie să oprim nebunii politici”, a concluzionat el.

Polonia a solicitat o finanțare totală de 43,7 miliarde de euro în cadrul SAFE și urma să fie cel mai mare beneficiar al fondului de 150 de miliarde de euro.

Nawrocki și PiS spun că condițiile împrumutului ar putea bloca finanțarea dacă un viitor guvern polonez se află în conflict cu UE, la fel cum a făcut PiS în cazul reformelor sale judiciare când era la putere în perioada 2015-2023.

Alternativa propusă de Nawrocki

Nawrocki și Adam Glapiński, guvernatorul băncii centrale, care este, de asemenea, afiliat PiS, au prezentat în schimb un plan vag în cadrul căruia o parte din rezervele de aur ale Poloniei sau câștigurile din reevaluarea acestor rezerve ar putea fi utilizate pentru a finanța achiziții militare, numind schema lor „SAFE 0%”.

Cu toate acestea, economiștii au replicat că nu există așa ceva ca „bani gratis”, iar costurile programului euroscepticilor ar include o stabilitate financiară mai redusă pentru Polonia și riscul unei monede naționale mai slabe.

Tusk a anunțat deja că guvernul său va recurge acum la un „Plan B” și că Polonia va încerca să primească banii în ciuda vetoului lui Nawrocki, inclusiv prin mecanisme alternative, cum ar fi programul „Polska Zbrojna”, aprobat prin rezoluție guvernamentală.

Cu toate acestea, alternativa exclude în prezent o serie de beneficiari, inclusiv Poliția și Poliția de Frontieră poloneze, deoarece, fără o lege separată, finanțarea poate merge doar către armată.

Duminică, Tusk și-a reiterat avertismentul într-o nouă postare pe X.

„Polexit este o amenințare reală astăzi! Atât confederațiile, cât și majoritatea PiS o doresc”, a scris el, referindu-se la Confederația de extremă dreapta și la Confederația ultranaționalistă a Coroanei Poloneze.

„Nawrocki este patronul lor. Printre cei care vor să dezmembreze UE se numără Rusia, mișcarea americană MAGA și dreapta europeană, condusă de [prim-ministrul ungar Viktor] Orban. Pentru Polonia, acesta ar fi un dezastru. Voi face tot ce-mi stă în putință pentru a-i opri”, a declarat prim-ministrul.

Duminică a avut loc și un protest în fața Palatului Prezidențial împotriva vetoului lui Nawrocki, sub sloganul „Vrem să fim în siguranță!”.