Cum arată și ce poate sistemul antiaerian ASTER SAMP/T NG făcut Franța și Italia. Va fi testat de Ucraina ca alternativă la PATRIOT

2 minute de citit Publicat la 10:44 16 Mar 2026 Modificat la 10:59 16 Mar 2026

Ilustrație grafică a noului sistem antiaerian ASTER SAMP/T NG. Sursă foto: captură www.mbda-systems.com

Noul sistem franco-italian de apărare antiaeriană pe care, potrivit președintelui Volodimir Zelenski, Ucraina îl va primi anul acesta pentru testare, este conceput pentru a contracara rachetele balistice și hipersonice cu capabilitate de manevră pe traiectorie și este creditat drept alternativă la sistemul american PATRIOT, relatează Agerpres, care citează AFP.

"Vom primi anul acesta un sistem pe care îl vom testa împotriva amenințărilor balistice", a declarat președintele ucrainean unui grup de jurnaliști, la două zile după o întâlnire cu omologul său francez Emmanuel Macron la Paris.

Denumit ASTER SAMP/T NG (pentru rachete sol-aer de nouă generație cu rază medie), dispozitivul este programat să intre în serviciu în armata franceză în 2027, iar guvernul de la Paris urmează să achiziționeze opt exemplare, conform unui document oficial.

ASTER SAMP/T NG are o rază de detecție de peste 350 de kilometri și o rază de interceptare a țintelor de 150 de kilometri.

La fel ca predecesorul său SAMP/T, noul sistem este rezultatul unui parteneriat între Franța și Italia, condus de consorțiul Eurosam.

Acesta include filialele italiană și franceză ale producătorului de rachete MBDA, precum și grupul francez de electronică și apărare Thales.

Noul sistem franco-italian ar urma să doboare rachete hipersonice care își modifică traiectoria

Predecesorul SAMP/T a intrat în serviciu în 2010, o unitate fiind transferată în Ucraina.

El a fost proiectat pentru a intercepta aeronave şi drone şi a angaja "ţinte balistice dificile".

Noul sistem ASTER SAMP/T NG păstrează aceste capacități și, în plus, ar urma să distrugă rachete balistice și rachete hipersonice cu capacitate de manevră.

"Confruntat cu o rachetă Iskander care execute manevre la capacitate maximă, (vechiul sistem) SAMP/T nu este capabil să o intercepteze. Însă ASTER SAMP/T NG va avea această capacitate", a explicat recent o sursă din industrie implicată în program, referindu-se la racheta rusească cu capabilitatea de a efectua mai multe mișcări în timpul coborârii spre țintă.

ASTER SAMP/T NG folosește un radar nou, Ground Fire, și racheta de nouă tehnologie ASTER 30 B1NT (foto interior), aflată în prezent în faza de testare.

Aceasta din urmă este proiectată să lovească o țintă ce zboară la o altitudine de până la 25.000 de metri.

Vechiul sistem SAMP/T nu a reușit să-i convingă pe clienții externi

Misiunea rachetei interceptoare este de a produce un impact direct, la nivelul vârfului rachetei balistice, pentru a distruge încărcătura explozivă pe care o transportă.

"Vizăm un impact 'hit-to-kill' (lovitură distructivă, n.r.), dar există o încărcătură care detonează în imediata vecinătate a amenințării dacă interceptorul ratează", a precizat sursa citată de presa franceză.

Pe lângă Franța și Italia, Danemarca a decis, la rândul său, să achiziționeze sistemul ASTER SAMP/T NG.

Presa franceză amintește că predecesorul său nu a găsit niciodată un cumpărător pentru export.

Potrivit lui Volodimir Zelenski, "imediat ce sistemul începe să intercepteze rachete balistice, se va forma o coadă (de potențiali clienți)".

"Și, bineînțeles, Emmanuel (Macron) și cu mine am convenit că Ucraina va fi prima pe listă", a menționat președintele ucrainean.