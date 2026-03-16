Bloomberg: Războiul din Iran amenință economiile din Golful Persic. Qatar și Kuweit ar putea pierde până la 14% din PIB

Închiderea strâmtorii Ormuz de către Teheran s-a dovedit catastrofală pentru fluxurile globale de energie și comer / sursa foto: Getty

Războiul din Iran amenință să dea o lovitură serioasă celor mai mari economii din Golful Persic, inclusiv Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite și Qatarului, dacă nu se încheie curând, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

Qatarul și Kuweitul ar putea înregistra o contracție a Produsului Intern Brut cu 14% în acest an, dacă conflictul va continua până în aprilie, ceea ce ar duce la o oprire timp de mai multe luni a Strâmtorii Ormuz, potrivit lui Farouk Soussa, economist la Goldman Sachs.

Aceasta ar fi cea mai gravă contracție a economiei pentru aceste țări de la începutul anilor 1990, când invadarea Kuweitului de către Irak a declanșat Războiul din Golf și a provocat tulburări pe piețele globale ale petrolului.

Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite s-ar descurca ceva mai bine, având în vedere capacitatea lor de a-și redirecționa livrările de petrol departe de Strâmtoarea Ormuz, dar probabil că PIB-ul lor ar scădea cu aproximativ 3%, respectiv 5%, ceea ce reprezintă cea mai mare lovitură economică de după pandemia din 2020.

„Pentru multe economii din Golf, războiul ar putea avea un impact pe termen scurt mai mare decât Covid-ul. Când se va așeza praful, își vor reveni, dar rămâne de văzut care vor fi cicatricile pe care acest conflict le lasă asupra încrederii”, a subliniat Farouk Soussa.

Acest punct de vedere subliniază modul în care războiul din Orientul Mijlociu a creat un scenariu de coșmar pentru statele arabe din Golf, care se confruntă cu o dublă lovitură, atât cu privire la sectorul petrolier, cât și pentru cel non-petrolier.

Pentagonul estimează că războiul din Iran ar putea dura încă șase săptămâni

Conflictul din Golful Persic dă puține semne de atenuare în a treia săptămână, Iranul continuând să atace vecinii din regiune ca represalii pentru bombardamentele americane și israeliene.

Aeroportul Internațional Dubai a suspendat temporar zborurile după un incident cu drone care a provocat un incendiu, în timp ce Arabia Saudită a interceptat peste o duzină de drone în timpul nopții.

Un consilier de rang înalt al președintelui SUA, Donald Trump, a declarat că Pentagonul estimează că războiul din Iran ar putea dura încă șase săptămâni.

Cotația țițeiului Brent și-a continuat luni creșterea, ajungând la peste 104 dolari pe baril, pe fondul închiderii Strâmtorii Ormuz și al întreruperii producției de petrol de către țări precum Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. În ultimele două săptămâni, cotațiile futures au crescut cu peste 40%.

De asemenea, piața globală a gazelor a fost afectată de o prăbușire a exporturilor de gaze lichefiate ale Qatarului, în timp ce Bahrain-ul a început să reducă producția la cea mai mare topitorie de aluminiu din lume, parțial din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz.

Dacă se vor prelungi, astfel de perturbări ar putea provoca cele mai mari daune economiilor petroliere din Qatar, Kuweit și Bahrain, potrivit lui Farouk Soussa.

Totuși, o serie de economiști precum Mohamed Abu Basha de la EFG Hermes și Justin Alexander de la Khalij Economics, sunt de părere că imaginea este mai nuanțată pentru Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, care își pot exporta țițeiul prin rute alternative și ar trebui să fie ajutate de creșterea prețului petrolului.

În ceea ce privește sectorul non-petrolier, problemele ar putea fi mai răspândite pentru țările din Golful Persic, deoarece totul, de la imobiliare la turism și investiții, este afectat.

Arabia Saudită s-ar putea descurca cel mai bine în cazul unui război prelungit, potrivit celor șase economiști care au vorbit cu Bloomberg. Regatul continuă să respingă majoritatea atacurilor iraniene, în timp ce spațiul aerian și afacerile rămân deschise cu întreruperi limitate.

Dacă această situație va continua, cel mai mare risc pe termen scurt la adresa Arabiei Saudite ar putea fi un deficit fiscal mai mare în primul trimestru, din cauza veniturilor mai mici, potrivit economiștilor Monica Malik și Azad Zangana de la Abu Dhabi Commercial Bank, respectiv Oxford Economics.

Economiile din Golf ar putea continua să se orienteze către piețele de obligațiuni pentru a atenua presiunea fiscală. Investitorii în obligațiuni nu sunt încă îngrijorați cu privire la ramificațiile războiului asupra finanțelor regionale, potrivit lui Fady Gendy, manager de portofoliu la Arqaam Capital.

„Ar fi o îngrijorare dacă conflictul va continua pentru o perioadă prelungită, ceea ce piața nu se așteaptă în prezent”, a spus Fady Gendy.