Antena 3 CNN Actualitate Imagini emoționante cu o fetiță din Vrancea scoasă dintr-o groapă adâncă de 8 metri: „Nu mi-a dat drumul până sus, m-a bușit plânsul”

Imagini emoționante cu o fetiță din Vrancea scoasă dintr-o groapă adâncă de 8 metri: „Nu mi-a dat drumul până sus, m-a bușit plânsul”

A.O.
1 minut de citit Publicat la 20:41 11 Iun 2026 Modificat la 20:41 11 Iun 2026
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fetiță salvată dintr-un puț adânc de 8 metri
Intervenția dramatică a durat aproape două ore. Foto: captură Antena 3 CNN

O fetiță a fost salvată, după ce a căzut într-o groapă adâncă de opt metri, chiar sub ochii mamei. La fața locului au fost mobilizate cinci echipaje de pompieri pentru a o scoate pe copilă din fântâna aflată în construcție. Pompierul care a salvat-o a spus, la Antena 3 CNN, că a fost extrem de dificil să o liniștească, dar, odată ce a reușit, aceasta s-a agățat de gâtul lui. 

Fetița de opt ani din comuna Garoafa, județul Vrancea, a fost scoasă din groapa de opt metri adâncime în aplauzele pompierilor și localnicilor. 

Intervenția dramatică, de aproape două ore, s-a desfășurat după ce copila a alunecat în curtea casei sale, și a căzut în groapa unde se construia o fântână. Accidentul a avut loc sub ochii îngroziți ai mamei, care a sunat disperată la 112. 

Înainte să ajungă pompierii, în sprijinul familiei au venit vecinii. 

„Am fost primul și cu alți băieți de aici din sat. M-a sunat domnul primar și mi-a zis să ajung de urgență aici. Am dat un prelungitor jos că să poată să se agațe, dar fata, având probleme de sănătate, n-a mai putut face nimic. Au intervenit pompierii”, a spus unul dintre localnicii care au sărit în ajutorul fetiței. 

5 echipaje de pompieri, adică zeci de salvatori, au fost mobilizați și i-au vorbit fetiței, pe toată durata intervenției, ca să o linișteașcă până au reușit să o scoată la suprafață. Mircea Măzăreanu este pompierul de la ISU Vrancea care a coborât în groapă după copilă/ 

„Am fost siguri de la început că vom reuși. Ne bucurăm că am reușit. Eu am fost primul. Am încercat pe cât posibil toate cursurile pe care le-am făcut. Am încercat să aplic tot ce am învățat. Într-un final, fetița a înțeles, s-a liniștit, m-a luat de gât și nu mi-a mai dat drumul până sus. Foarte emotionant, ba chiar când am ieșit m-a bușit și plânsul”, a spus pompierul. 

Vecinii au fost cu sufletul la guă toată intervenția. „Emoții mai mari ca astea cum pot să fie? A vrut Dumnezeu o minune!”, a spus un bărbat, 

Copila a fost transportată la spital și se află în afara oricărui pericol. Acum, anchetatorii vor stabili dacă au fost respectate măsurile de siguranță în zona lucrărilor de construcție a fântânii.

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Etichete: pompieri salvare copil salvat

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