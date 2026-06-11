Un uriaș simbol anti-Trump a apărut pe peluza National Mall, în ziua în care începe Cupa Mondială 2026. Ce înseamnă „8647”

National Mall din Washington. Foto: Getty Images

Autoritățile din SUA au intervenit joi după ce pe peluza National Mall din Washington a apărut ceea ce pare a fi inscripția „8647”, trasată direct în iarbă, în apropiere de Memorialul Al Doilea Război Mondial, scrie Reuters.

Un fotograf Reuters aflat în Washington Monument a surprins forma înainte ca echipele de intervenție să ajungă la fața locului. Din imagini reiese clar secvența „8”, „6” și „7”, însă cifra „4” nu este vizibil conturată complet.

La fața locului au fost trimiși polițiști ai U.S. Park Police și membri ai Gărzii Naționale.

Markings are visible in the grass next to the Washington Monument with a large police presence on scene. pic.twitter.com/FoTbW5IvPZ — Andrew Leyden (@PenguinSix) June 11, 2026

Expresia „8647” a fost preluată în ultimii ani de contestatarii președintelui Donald Trump, fiind folosită ca formă de protest față de administrația sa. În același timp, apropiați ai președintelui și Departamentul de Justiție au avertizat că aceasta ar putea fi interpretată ca o incitare la violență.

Termenul face trimitere la slang-ul „86”, folosit în special în industria restaurantelor cu sensul de a elimina sau a da afară pe cineva, combinat cu numărul 47, asociat lui Trump în calitate de al 47-lea președinte al SUA.

Deocamdată nu este clar cum a fost realizată inscripția de pe gazon. În zona respectivă iarba este uscată și brună, în contrast cu verdele din jur.

Reprezentanții U.S. National Park Service și ai poliției federale nu au oferit imediat comentarii, iar Casa Albă nu a reacționat până la acest moment.

Incidentul intervine în condiţiile în care joi începe Cupa Mondială la fotbal, care este găzduită de SUA, alături de Mexic şi Canada. Pe peluza de la National Mall este prevăzută amenajarea unei zone pentru fani.

Incidentul are loc în contextul în care National Mall se pregătește să găzduiască evenimente dedicate celebrării a 250 de ani de la independența Statelor Unite. Donald Trump a acordat o atenție specială zonei în ultima perioadă, inclusiv prin lucrări de reamenajare a spațiului, precum refacerea Reflecting Pool de lângă Lincoln Memorial.

„8647” este implicat și într-un dosar penal cu miză ridicată. Fostul director FBI, James Comey, a fost acuzat de procurori federali că ar fi transmis amenințări la adresa lui Donald Trump după ce a publicat în 2025 o fotografie cu scoici aranjate sub forma acestor numere.

Comey a șters ulterior imaginea și a susținut că nu știa că ar putea fi interpretată ca o incitare la violență, afirmând că va contesta acuzațiile, inclusiv pe motiv de libertate de exprimare.