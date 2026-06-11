Elon Musk a ajuns pe lista neagră a Iranului: Companiile sale au devenit „ținte militare legitime” pentru Teheran

1 minut de citit Publicat la 20:35 11 Iun 2026 Modificat la 20:35 11 Iun 2026

Elon Musk. sursa foto: Hepta

Iranul va considera toate companiile lui Elon Musk din Orientul Mijlociu, inclusiv serviciul de internet Starlink al SpaceX, drept ținte militare în cadrul represaliilor sale împotriva Statelor Unite, a relatat joi agenția de știri iraniană Fars, potrivit CNBC.

Iranul vizează „toate interesele legate de activele economice gestionate de Elon Musk în Asia de Vest”, inclusiv o stație terestră regională Starlink, conform unei postări traduse de pe canalul de Telegram al agenției Fars.

Starlink a jucat un rol esențial în operațiunile militare americane împotriva Iranului, susținând tehnica de înaltă precizie, de la drone de atac, până la nave de supraveghere și lovire fără echipaj.

Iranul susține că SUA au comis crime de război împotriva sa cu sprijinul companiilor legate de Musk, a mai raportat Fars, citând o „sursă informată”.

„Republica Islamică Iran își rezervă dreptul de a ataca toate facilitățile legate de activele gestionate de [Musk] în regiune și în teritoriile ocupate”, a transmis respectiva sursă.

Gărzile Revoluționare iraniene au mai amenințat în trecut și alte companii tehnologice americane, printre care Nvidia, Apple, Microsoft și Google.

Articolul publicat de Fars a apărut aproximativ în același timp în care președintele Donald Trump a avertizat pe propria rețea de socializare că SUA vor ataca Iranul „foarte dur în această seară”.

În același mesaj, Trump a precizat că SUA vor prelua curând controlul asupra insulei Kharg, principalul nod de export de petrol al Iranului, alături de „alte puncte ale infrastructurii petroliere”.

SpaceX și Casa Albă nu au răspuns imediat solicitărilor CNBC de a comenta postarea agenției Fars.

Amenințarea de a viza entitățile economice regionale ale lui Musk vine după ce, în ultimele zile, SUA și Iranul au lansat o serie de lovituri reciproce, tensionând eforturile de a construi un acord de pace și invalidând și mai mult un armistițiu deja fragil.

Trump a acuzat Iranul că a doborât un elicopter al armatei americane în timp ce patrula deasupra Strâmtorii Ormuz, luni seară.

SUA au lansat lovituri de represalii marți, ceea ce a provocat un răspuns militar din partea Iranului. SUA au lansat mai multe rachete miercuri.

„Am aruncat bombe în valoare de 250 de milioane de dolari asupra lor noaptea trecută”, a declarat Trump într-un interviu acordat Fox News joi dimineață.