De ce vrea AUR oprirea investițiilor în Moldova. Fost ministru de la Chișinău: Dungaciu privește Republica Moldova cu ochii Kremlinului

Dan Dungaciu (S) și Anatol Șalaru (D). Colaj foto: Agerpres

Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, l-a acuzat pe prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, că adoptă discursul Moscovei atunci când susține că Republica Moldova nu ar mai trebui sprijinită de România. Șalaru a argumentat, în direct la Antena 3 CNN, că securitatea României și miza economică de la Chișinău fac din susținerea Republicii Moldova o chestiune internă, nu una externă.

„Dan Dungaciu privește la Republica Moldova cu ochii Kremlinului. România nu trebuie să privească Republica Moldova ca pe o problemă externă. România trebuie să privească Republica Moldova ca o afacere internă”, a declarat Anatol Șalaru.

Fostul ministru respinge ideea că relația dintre cele două state ar fi o povară pentru București.

„Nu este o problemă, este un parteneriat, este o situație în care România este direct cointeresată ca Republica Moldova să reușească”, a spus el.

Șalaru a explicat că miza ține, în primul rând, de securitate. „Și care sunt aceste motive? Securitatea României nu începe la Prut, ci se începe la Nistru”, a arătat el.

Un al doilea motiv invocat este cel economic. „România a investit aproape un miliard de euro în Republica Moldova, iar încetarea sprijinului pentru Republica Moldova ar vulnerabiliza aceste investiții românești, care au creat în jur de 30.000 de locuri de muncă”, a afirmat fostul ministru.

În opinia sa, poziția lui Dungaciu se suprapune peste interesele Moscovei.

„Deci, în această situație, Dan Dungaciu vorbește exact cum vorbesc cei de la Moscova, care își doresc ca Republica Moldova să nu mai fie sprijinită”, a mai declarat Șalaru.

El a ținut să combată și percepția potrivit căreia Republica Moldova ar primi resurse gratuit din România.

„Astăzi, Republica Moldova nu ia nimic gratuit din România; gazul, electricitatea, produsele petroliere se cumpără de pe piața privată și se cumpără la prețuri de piață, nu sunt luate gratuit”, a subliniat fostul ministru al Apărării.

Șalaru avertizează că în spatele acestui tip de mesaj se află o strategie de subminare.

„Însă se încearcă crearea unei imagini că Republica Moldova este o cerșetoare și că mulți copii din România se culcă flămânzi din cauză că statul român ajută Republica Moldova, ceea ce, de fapt, intră în politica Rusiei care dorește vulnerabilizarea Republicii Moldova”, a spus el.

„Iar România și Uniunea Europeană trebuie să fie foarte îngrijorate de aceste cerințe ale lui Dan Dungaciu; fiindcă o reușită a lui Dan Dungaciu ar însemna vulnerabilizarea flancului estic al Uniunii Europene și al NATO, pentru că noi toți avem nevoie ca Republica Moldova să nu nimerească sub zona de influență a Rusiei”, a adăugat Anatol Șalaru.

Ce a spus Dan Dungaciu

Declarațiile lui Șalaru vin după ce prim-vicepreședintele AUR a publicat, pe 21 iulie, un mesaj pe Facebook prin care ataca modul în care este gestionată relația dintre București și Chișinău. Dungaciu a susținut că sprijinul pentru Ucraina ar trebui oprit, iar relația financiară cu Republica Moldova ar trebui să se desfășoare printr-un mecanism pe care l-a numit „Fondul Moldova”.