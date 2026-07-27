Presa maghiară: Imperiul media al Fidesz din Transilvania ar putea ajunge în mâinile unui senator UDMR

Dacă tranzacția va fi finalizată, aproximativ 95% din presa maghiară din Transilvania ar ajunge sub controlul direct al UDMR. FOTO: Agerpres

Senatorul UDMR Lóránd Turos ar urma să preia, printr-o tranzacție, compania care deține 12 frecvențe radio în județele din Transilvania cu populație majoritar sau preponderent maghiară, potrivit unei investigații publicate de Magyar Hang.

Dacă tranzacția va fi finalizată, aproximativ 95% din presa maghiară din Transilvania ar ajunge sub controlul direct al UDMR, potrivit publicației maghiare.

CNA a analizat miercurea trecută situația companiei Alamo Impex 97 SRL, care deține cele 12 frecvențe radio. Compania este controlată majoritar de MMTK Nonprofit Kft., o organizație din Ungaria, iar aceasta ar urma să fie vândută de omul de afaceri Radu Morar Nicolae senatorului UDMR Lóránd Turos.

Înainte de a aproba tranzacția, reprezentanții CNA l-au contactat online pe directorul general al companiei, István Szilárd Hompóth. Acesta a declarat că nu cunoaște motivele schimbării proprietarului și că a aflat despre tranzacție cu doar o zi înaintea ședinței CNA. El a precizat, de asemenea, că documentele privind vânzarea-cumpărarea companiei urmează să fie semnate doar după obținerea aprobării din partea autorității de reglementare în domeniul audiovizualului.

Publicația maghiară notează că CNA nu a adresat întrebări și nu a formulat observații în legătură cu tranzacția, iar aprobarea a fost adoptată rapid, fără voturi împotrivă sau abțineri. Potrivit Magyar Hang, nimeni nu a solicitat explicații suplimentare despre identitatea noului proprietar sau despre planurile acestuia în privința frecvențelor radio. Lóránd Turos este liderul grupului senatorilor UDMR și unul dintre politicienii maghiari influenți din România.

Magyar Hang reamintește că Fidesz a construit în ultimii ani un important imperiu media în Transilvania, cu finanțare provenită din fonduri publice din Ungaria. Potrivit publicației, un rol central în acest proces l-a avut Gábor Liszkay, considerat omul de media al Fidesz și fondatorul, respectiv președintele consiliului de administrație al KESMA.

Mai întâi, au fost cumpărate cotidianul Krónika și săptămânalul Erdélyi Napló, urmate de grupul de publicații care aparținea de Udvarhelyi Híradó. Ulterior, au fost preluate patru posturi de radio regionale, cu un total de 12 frecvențe, precum și numeroase alte instituții media. În acest fel, susține Magyar Hang, a fost construită o structură media similară KESMA în afara granițelor Ungariei, sub forma Asociației Erdélyi Médiatér.

Potrivit publicației, finanțarea a provenit inițial din fonduri publice acordate de compania de stat Szerencsejáték Zrt., după care au contribuit mai multe ministere din Ungaria și, pentru o perioadă, Fundația pentru Cultura Maghiară, condusă de Demeter Szilárd. Cea mai mare parte a finanțării ar fi fost acordată însă de Fondul Bethlen Gábor. Magyar Hang estimează că, până în prezent, suma ar depăși 13 miliarde de forinți.

Publicația mai scrie că implicarea directă a unor reprezentanți ai mediului de afaceri și media din Ungaria în presa transilvăneană a început încă din 2018. Éva Judit Korda, la acea vreme colaboratoare directă a lui Gábor Liszkay, a înființat MMTK Magyar Médiaszolgáltatást Támogató Központ Nonprofit Kft., companie care a preluat ulterior mărcile online și tipărite ale unor branduri media importante din Transilvania, precum Krónika și Székelyhon.

Ulterior, într-o tranzacție descrisă de Magyar Hang drept „neobișnuită”, participația majoritară la Alamo Impex 97 SRL, compania care deține cele 12 frecvențe radio, a ajuns în proprietatea MMTK.

MMTK se află, din vara anului 2023, în proprietatea privată a omului de afaceri român Radu Morar Nicolae, stabilit la Budapesta. Potrivit Magyar Hang, surse familiarizate cu presa maghiară susțin că Morar este un apropiat al lui Gábor Liszkay și că deține mai multe companii media din Ungaria, printre care Sláger FM și Dikh TV și Radio, precum și mai multe canale de televiziune prin cablu.

Publicația susține că legăturile dintre MMTK și conglomeratul media condus de Gábor Liszkay sunt evidențiate și de faptul că administratorul MMTK este în continuare Beáta Lazányi, care ocupă funcția de director financiar al Mediaworks, potrivit datelor Opten. De asemenea, președintele Asociației Erdélyi Médiatér este Tamás Toót-Holló, fost redactor-șef al Magyar Nemzet și ulterior director al diviziei culturale a Mediaworks.

Potrivit Magyar Hang, tranzacția ar fi provocat nemulțumire la Budapesta. Publicația susține că ministrul Zoltán Tarr și ministerul pe care îl conduce analizează situația și că partea ungară consideră tranzacția drept un gest „extrem de neprietenos” din partea UDMR. Mai exact, ar fi vorba despre tentativa de preluare de către formațiunea politică a unei structuri media construite cu bani publici proveniți din Ungaria, în loc ca aceasta să rămână în proprietate publică sau sub controlul comunității.

Dacă tranzacția va fi finalizată, Magyar Hang estimează că aproximativ 95% din presa maghiară din Transilvania va ajunge direct sub controlul UDMR.