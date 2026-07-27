PNL acuză PSD de sabotaj: "Alege să blocheze în instanță măsuri care vizează protejarea investițiilor"

PNL: "Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a exercitat atribuțiile cu respectarea Constituției și a legislației în vigoare" Foto: Agerpres

PNL a reacționat după ce social-democrații au anunțat că vor contesta în instanță 12 Hotărâri de Guvern adoptate de Executiv după ce Guvernul Bolojan a fost demis și că vor sesiza Parchetul pentru potențiale fapte penale. Potrivit liberalilor, "România nu își poate permite blocarea investițiilor și a fondurilor europene din calculele politice toxice ale PSD”.

“Partidul Național Liberal respinge acuzațiile lansate astăzi de PSD și constată, încă o dată, că acest partid încearcă să transforme interesul României într-un instrument de confruntare politică și de blocaj.

Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a exercitat atribuțiile cu respectarea Constituției și a legislației în vigoare. Toate actele adoptate au avut un singur obiectiv: protejarea intereselor României, respectarea angajamentelor asumate prin PNRR și evitarea pierderii fondurilor europene.

Este de aceea cu atât mai cinic că tocmai PSD vorbește astăzi despre respectarea angajamentelor din PNRR, după ce întârzierile acumulate în ultimii ani și lipsa reformelor au pus în pericol miliarde de euro destinate dezvoltării României. În loc să contribuie la deblocarea proiectelor esențiale pentru țară, PSD alege să blocheze în instanță măsuri care vizează protejarea investițiilor, dezvoltarea infrastructurii și respectarea obligațiilor europene ale României”.

PNL acuză partidul condus de Sorin Grindeanu că sabotează eforturile României de atragere a fondurilor europene:

“Respectăm dreptul oricărei formațiuni politice de a face apel la justiție, dar constatăm că demersul PSD sabotează practic efortul României de atragere a fondurilor europene. PSD tratează cu rea-credință evidentă măsurile luate de Guvernul Bolojan în interesul țării.

România are nevoie de responsabilitate, nu de blocaje. România are nevoie de performanță, nu de procese politice. România are nevoie de investiții și de absorbția fondurilor europene, nu de acțiuni care riscă să întârzie proiecte strategice pentru dezvoltarea țării”.