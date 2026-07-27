Președintele Nicușor Dan a numit în funcție 172 de judecători și 96 de procurori

8 minute de citit Publicat la 18:27 27 Iul 2026 Modificat la 18:27 27 Iul 2026

Nicușor Dan a subliniat că activitatea parchetelor se concetrarează pe teme care preocupă societatea. Foto: Hepta

Președintele Nicușor Dan a semnat, luni, decretele de numire în funcție a 172 de judecători și 96 de procurori care au promovat examenul de capacitate desfășurat în perioada decembrie 2025 - iunie 2026. Aceștia își vor începe activitatea de la 1 august.

În total, șeful statului a numit în funcție 172 de judecători și 96 de procurori, care vor activa la instanțe și parchete din București și din mai multe județe ale țării.

Numire în funcția de judecător:

Mățăoanu Octavian-Cristian - Judecătoria Sectorului 3 București;

Pais Roxana-Ștefania - Judecătoria Sectorului 6 București;

Șuvagău Antonia - Judecătoria Sectorului 4 București;

Șuvagău Antonia - Judecătoria Sectorului 4 București; Ciobotea Elena-Andreea - Judecătoria Sectorului 6 București;

Mutulescu Alexandru-Silviu - Judecătoria Sectorului 5 București;

Aroneasa Sergiu-Emilian - Judecătoria Sectorului 3 București;

Racoviță Marina - Judecătoria Sectorului 3 București;

Ninu Roxana-Gabriela - Judecătoria Sectorului 3 București;

Dumbravă Miruna - Judecătoria Sectorului 4 București;

Gavril Andreea-Mădălina - Judecătoria Sectorului 5 București;

Prodan Rada-Georgiana - Judecătoria Sectorului 1 București;

Tănase Raluca-Alexandra - Judecătoria Sectorului 6 București;

Scînteie Valentina-Mihaela - Judecătoria Sectorului 6 București;

Toma Ioan - Judecătoria Brașov;

Prepeliță Teodora - Judecătoria Sectorului 4 București;

Mateiță Ioana-Rodica - Judecătoria Craiova;

Turturea Elena-Georgiana - Judecătoria Fălticeni;

Stroe Andra-Mălina - Judecătoria Sectorului 4 București;

Lupașcu Ștefan-Răzvan - Judecătoria Sectorului 5 București;

Brăgaru Cezara-Teodora - Judecătoria Sectorului 2 București;

Sărbușcă Andreea-Marina - Judecătoria Sectorului 5 București;

Ghirvu Ioana - Judecătoria Bacău;

Lavric Ioana - Judecătoria Sectorului 4 București;

Maier Raul - Judecătoria Cluj-Napoca;

Ghenea Iris-Elena - Judecătoria Craiova;

Mardale Georgiana-Monica - Judecătoria Sectorului 1 București;

Marin Bianca-Elena - Judecătoria Sectorului 4 București;

Culică Laura-Ana-Maria - Judecătoria Sectorului 5 București;

Neagoe Andrei-Lucian - Judecătoria Râmnicu Vâlcea;

Cozma Alesia-Daria - Judecătoria Sectorului 5 București;

Bunea Elena-Denisa - Judecătoria Râmnicu Vâlcea;

Diaconescu Diana-Antonia - Judecătoria Sectorului 1 București;

Lupașcu Lucia-Francesca - Judecătoria Sectorului 1 București;

Lar Denisa-Ruth - Judecătoria Sectorului 1 București;

Iancu Teodor-Radu - Judecătoria Sectorului 1 București;

Bică Ștefan - Judecătoria Sectorului 1 București;

Petrovai Silvia-Florica - judecător la Judecătoria Sibiu;

Brînzan Miruna-Cătălina - Judecătoria Ploiești;

Cristea Livia-Ioana - Judecătoria Giurgiu;

Sima Diana-Maria - Judecătoria Craiova;

Mazăre Dorela - Judecătoria Târgu Jiu;

Carabet Laura-Ionela - Judecătoria Constanța;

Nicolae Andreea-Maria - Judecătoria Ploiești;

Ștefan Iulia-Andreea - Judecătoria Buftea;

Firțulescu Andrada-Mihaela - Judecătoria Slatina;

Frunzaru Cătălin - Judecătoria Răcari;

Căzănescu Mădălina-Georgiana - Judecătoria Târgoviște;

Țigla Raluca-Larisa - Judecătoria Timișoara;

Benovici Andrei-Nicușor - Judecătoria Craiova;

Nicolescu Flavia-Maria - Judecătoria Buftea;

Georgescu Daria-Ioana - Judecătoria Buftea;

Blaj Codruța-Corina-Andreea - Judecătoria Oradea;

Ciobanu Andra-Mălina - Judecătoria Iași;

Tinică Georgiana-Lavinia - Judecătoria Giurgiu;

Enoiu Elena-Cristina - Judecătoria Ploiești;

Ștefan Ilinca-Maria - Judecătoria Craiova;

Moraru Radu-Alexandru - Judecătoria Răducăneni;

Chiriac Corina-Elena - Judecătoria Ploiești;

Toma Andrada-Gabriela - Judecătoria Pitești;

Istrate Valerica - Judecătoria Iași;

Rotaru Narcisa-Roxana - Judecătoria Iași;

Ventilă Viviana-Maria - Judecătoria Sfântu Gheorghe;

Ciobotea Elena-Diana - Judecătoria Craiova;

Roșca Ramiro-Nicolae - Judecătoria Giurgiu;

Roman Roxana-Maria - Judecătoria Târgu Mureș;

Ionescu Alexandru-Constantin - Judecătoria Bolintin-Vale;

Sava Mihaela - Judecătoria Focșani;

Roșu Florin-Adrian - Judecătoria Ploiești;

Roșianu Remus - Judecătoria Giurgiu;

Dumitru Mihail-Alexandru - Judecătoria Ploiești;

Corjescu Raluca - Judecătoria Sibiu;

Grecu Cristina - Judecătoria Zalău;

Popa Marius-Teodor - Judecătoria Giurgiu;

Mărginean Andrada-Cătălina - Judecătoria Zalău;

Dediu Evelin-Ștefana - Judecătoria Ploiești;

Ardelean Daria-Maria - Judecătoria Satu Mare;

Dumitraș Cristian-Aurel - Judecătoria Brașov;

Bejan Daria-Roxana - Judecătoria Ploiești;

Iordan Maria-Alexandra - Judecătoria Pitești;

Hărmănescu Maria - Judecătoria Iași;

Cîrlan Bianca - Judecătoria Bacău;

Prodan Simona-Mihaela - Judecătoria Slobozia;

Pop Teodora-Adina - Judecătoria Satu Mare;

Jalbă Costin-Alexandru - Judecătoria Ploiești;

Ivan Miruna - Judecătoria Ploiești;

Dinu Adriana-Cristiana - Judecătoria Ploiești;

Averescu Ștefana-Miruna - Judecătoria Târgu Mureș;

Ionașcu Alexandru-Daniel - Judecătoria Brăila;

Scridon Ioana-Alexandra - Judecătoria Giurgiu;

Mihuț Larisa-Manuela - Judecătoria Chișineu-Criș;

Gheorghe Diana-Ioana - Judecătoria Târgoviște;

Zimța Loredana - Judecătoria Craiova;

Dima Luiza-Cătălina - Judecătoria Pitești;

Diaconu Eliza-Lavinia - Judecătoria Brașov;

Ulmeanu Andreea-Ioana - Judecătoria Buzău;

Sarariu Anamaria - Judecătoria Iași;

Mocanu Andreea-Paula - Judecătoria Iași;

Puie Flavius-Bogdan - Judecătoria Zalău;

Barcan Bogdan-Andrei - Judecătoria Giurgiu;

Ilie Oana - Judecătoria Brașov;

Mocanu Raluca-Alexandra - Judecătoria Buzău;

Amarie Maria-Magdalena - Judecătoria Gherla;

Slavu Mădălina-Andreea - Judecătoria Buzău;

Jurj Bogdan-Horațiu - Judecătoria Zalău;

Neagu Daniel-Georgian - Judecătoria Giurgiu;

Tudorache Denisa-Floriana - Judecătoria Giurgiu;

Rizea Maria-Monica - Judecătoria Timișoara;

Ghena Alexandra-Cristina - Judecătoria Roșiori de Vede;

Grosu Ana-Maria - Judecătoria Medgidia;

Ioniță Alexandru-Gabriel - Judecătoria Pitești;

Bratu Bianca-Mihaela - Judecătoria Buzău;

Avram Andreea-Mădălina-Rebeca - Judecătoria Baia Mare;

Stancu Elena-Cătălina - Judecătoria Buzău;

Boboc Ionuț-Alexandru - Judecătoria Lugoj;

Martinaș Bianca-Maria - Judecătoria Roman;

Răducan Vanesa-Monica - Judecătoria Mediaș;

Țîrcomnicu Elena-Cătălina - Judecătoria Pitești;

Stan Răzvan-Mihai - Judecătoria Brăila;

Olteanu Andra-Anamaria - Judecătoria Turnu Măgurele;

Marco Adelin-Mihai - Judecătoria Oradea;

Mitea Sara-Elena - Judecătoria Alba Iulia;

Purice Rebeca - Judecătoria Medgidia;

Sassu Ciprian-Ștefan - Judecătoria Bistrița;

Popa Elena-Floriana - Judecătoria Fetești;

Agavriloaei Paula - Judecătoria Slobozia;

Petrovici Bianca-Beatrice - Judecătoria Timișoara;

Chivu Dana-Costinela - Judecătoria Brașov;

Sgîncă Iustin-Ștefan - Judecătoria Timișoara;

Bondarenco-Cristian Roxana-Andra - Judecătoria Găești;

Ciobanu Marco-Antonio - Judecătoria Găești;

Căjvănean Alexandru-Constantin - Judecătoria Botoșani;

Anca Mihaela-Claudia - Judecătoria Râmnicu Sărat;

Iancău Gabriel-Cătălin - Judecătoria Bistrița;

Brumă Cosmin-Ionuț - Judecătoria Suceava;

Năstase Lidia-Mihaela - Judecătoria Craiova;

Cîșlariu Elena-Mihaela - Judecătoria Brașov;

Bobu Marin - Judecătoria Arad;

Butoi Iulia-Denisa - Judecătoria Craiova;

Medruț Georgiana-Maria - Judecătoria Alba Iulia;

Dragan Andra-Maria - Judecătoria Târgoviște;

Vereș Vlad - Judecătoria Târgu Mureș;

Țurcan Augustin - Judecătoria Brașov;

Neboisa Alexandra-Elena - Judecătoria Videle;

Bodiu Erica - Judecătoria Dej;

Olah Maria-Aura - Judecătoria Sighetu Marmației;

Mitucă Elena-Alexandra - Judecătoria Constanța;

Foiagu Mianda-Lorena - Judecătoria Timișoara;

Blagoci Oana-Elena - Judecătoria Iași;

Andronicescul Mădălina-Gabriela - Judecătoria Târgu Mureș;

Grigore Ana-Maria-Gabriela - Judecătoria Craiova;

Iliescu Ana-Emilia - Judecătoria Pitești;

Pop Romina-Maria - Judecătoria Timișoara;

Opriș Adela-Voichița - Judecătoria Turnu Măgurele;

Pop Aranta-Marina - Judecătoria Salonta;

Marin Iulia-Maria - Judecătoria Sinaia;

Negoiță Elena - Judecătoria Pogoanele;

Iancău Marius-Andrei - Judecătoria Satu Mare;

Stoica Anca-Maria - Judecătoria Craiova;

Predulescu Ștefania-Simona - Judecătoria Costești;

Bucovală Caterina - Judecătoria Constanța;

Bîlteanu Teodora-Cristiana – Judecătoria Slatina;

Isac Tatiana-Gabriela - Judecătoria Brașov;

Balaci Alexandra-Oana - Judecătoria Marghita;

Cioba Alexandra - Judecătoria Bistrița;

Spurcaciu Maria - Judecătoria Moreni;

Barbu Dumitru-Cătălin - Judecătoria Brașov;

Negoiță Alex-Florin - Judecătoria Turnu Măgurele;

Enache Miruna-Evelyn - Judecătoria Oltenița;

Olaru Alin-Ioan - Judecătoria Drobeta-Turnu Severin;

Chicinaș Sara-Ivona - Judecătoria Deva;

Dicu Robert-Mihai - Judecătoria Craiova;

Mitu Mariana-Claudia - Judecătoria Pitești.

De asemenea, noii procurori își vor desfășura activitatea în cadrul parchetelor de pe lângă judecătorii din București și din mai multe localități din țară.