Mandatul de viceprimar va constitui vechime în muncă și în specialitatea studiilor absolvite. Proiectul a fost adoptat de Senat

Senatul este primul for legislativ sesizat cu acest proiect / Sursa foto: Facebook/Senatul României

Senatul a adoptat, luni, un proiect de modificare a Codului administrativ, stabilind că durata mandatului viceprimarului va constitui vechime în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite, notează Agerpres.

Proiectul modifică şi completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, fiind determinat de necesitatea îndeplinirii Jalonului 418 din Planul National de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Actul normativ urmăreşte sprijinirea dezvoltării carierei funcţionarilor publici pe bază de merit şi gestiunea personalului contractual din administraţia publică, se arată expunerea de motive.

În acest sens, se prevede structurarea carierei pentru funcţionarii publici de execuţie în funcţie de responsabilităţile funcţionale şi competenţele necesare, începând cu anul 2027, şi uniformizarea funcţiilor publice, simplificarea cadrului legal, creşterea eficientei administraţiei publice, protejarea drepturilor personalului şi adaptarea competenţelor acestora la nevoile reale, precum şi o mai bună gestionare a resurselor umane din administraţia publică.

Proiectul stabileşte, în privinţa funcţiei publice de execuţie, introducerea unui parcurs de carieră mai lung de până la 16 ani, în loc de 7 ani cât este în prezent, asigurarea unei tranziţii spre noul parcurs de carieră, diversificarea acestui parcurs posibil pentru funcţionarii publici care doresc să facă performanţă prin deschiderea a două posibilităţi după accederea la gradul profesional maxim actual (gradul profesional superior), respectiv: posibilitatea dezvoltării carierei prin promovarea într-o funcţie publică de conducere şi dezvoltarea competenţelor de management şi leadership sau posibilitatea dezvoltării carierei prin promovarea într-un grad profesional nou introdus şi dezvoltarea competenţelor tehnice specifice activităţii la nivel de excelenţă.

Actul normativ mai stipulează introducerea a trei niveluri la gradul profesional superior - 2, 3 şi 4, suplimentar faţă de gradul profesional superior, cum există în prezent, considerat nivel 1 pentru funcţiile publice de execuţie corespunzătoare clasei I. Se va ajunge astfel la un total de 4 grade profesionale şi 3 niveluri suplimentare aferente gradului profesional superior, posibile pentru funcţiile publice de execuţie din clasa I.

Numărul de posturi la nivelurile 2 - 4 vor fi limitate la 20% în cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice, iar accederea la ele e va face doar prin promovare, nu prin recrutare sau o altă formă de modificare a raporturilor de serviciu.

Senatorii au admis un amendament introdus în comisiile de specialitate care prevede că "durata mandatului viceprimarului va constitui vechime în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite". Prin acest amendament se urmăreşte corectarea unei erori, având în vedere că în prezent în codul administrativ se recunoaşte această vechime pentru primari, nu şi pentru viceprimari, se explică în motivarea amendamentului.

Senatul este primul for legislativ sesizat cu acest proiect, Camera Deputaţilor fiind decizională.