„Flăcările erau mai înalte decât copacii”. Mărturiile turiștilor care au fugit din calea flăcărilor care au cuprins sudul Europei

MAE a emis o atenţionare de călătorie pentru Franţa, unde au fost anunţate un cod roşu şi un cod portocaliu de incendii de vegetaţie.FOTO Facebook DSU (caracter ilustrativ)

Peste 260.000 de oameni au fost evacuați din calea incendiilor violente care au cuprins Franța și Spania. Familii care își petreceau vacanța în sudul Europei au povestit pentru BBC cum au fost treziți noaptea din somn cu bătăi puternice în ușă și 15 minute mai târziu fugeau din calea focului. Când le-au ieșit în față alte flăcări violente au crezut că nu vor scăpa cu viață. Un turist s-a aflat la 500 de metri de focarul principal. „Flăcările erau mai înalte decât copacii din pădure, era clar că a fost scăpat de sub control”, a spus el. O femeie a ratat alerta de evacuare și este blocată într-un oraș aproape pustiu: „Cade cenușa din cer ca zăpada”.

Alertele de evacuare au sunat în toiul nopții, în Franța soldații au bătut din ușă în ușă ca să evacueze oameni, iar în Spania a fost declarată urgență națională. Martorii la incendiile violente care au cuprins sudul Europei au descris flăcări înalte cât șase etaje.

Vântul și căldura excesivă continuă să alimenteze incendiile, iar unii turiști au spus că au simțit miros de fum înțepător, asemănător cu cel al unui „foc de tabără”, chiar și la distanță mare de zonele afectate.

Între cei care au fost prinși în mijlocul incendiilor a fost Zac Morrison, care a ajuns în Cap Ferret, o peninsulă populară acoperită de pini la 65 de kilometri sud-est de Bordeaux, joi.

Tânărul de 21 de ani din Londra era în vacanță cu 10 membri ai familiei sale. S-a trezit cu două mesaje pe telefon, în toiul nopții, cu ordin de evacuare „prin orice mijloace necesare”.

„Jandarmii mergeau din ușă în ușă. A fost ceva desprins parcă dintr-un film.A trebuit să luăm totul cu noi”, a declarat el pentru BBC Your Voice.

După ce a trecut printr-o stare de „panică” înaintea unei operațiuni „foarte bine organizate” de evacuare a întregii peninsule, el a spus că a primit patru alerte diferite de evacuare din partea autorităților, cea mai recentă vineri, la ora 17:00, după ce „am plecat de lângă un incendiu doar ca să ajungem în calea altuia”.

Familia lui s-a adăpostit pe o plajă de lângă Archachon înainte ca o rudă să îi cazeze la el. Fratele lui Nate, în vârstă de 11 ani, încă încearcă să proceseze imaginile cu flăcările devastatoare la care a fost martor.

„Alți oameni au dormit în școli și depozite. Pe plaje era plin de oameni care așteptau să li se spună că pot pleca. Erau oameni acolo cu bagajele”, a spus Morrison.

El a spus că familia așteaptă instrucțiuni pentru a afla dacă își poate continua vacanța până la jumătatea lunii august.

„A plouat noaptea trecută, dar auzim că electricitatea ar putea fi oprită în întreaga peninsulă, mai ales pe măsură ce norii de cenușă se îndreaptă spre Bordeaux... Am auzit despre case care ard complet în doar o oră, este înfricoșător, dar, din păcate, oamenii de aici încep să se obișnuiască”, a spus Morrison.

La 500 de metri de focarul principal: „Flăcările erau mai înalte decât copacii”

David Morton, profesor, se bucura de vacanța lui în Cap Ferret alături de soția lui și cei doi copii adolescenți ai lor. În cea de-a cincea zi de vacanță însă, totul s-a transformat într-un coșmar.

„Telefoanele noastre luminau și scoteau sunete; era un mesaj care spunea că trebuie să evacuăm imediat și să ieșim pe singurul drum care părăsește peninsula. Pur și simplu am aruncat totul în valize și în 15 minute eram în mașina închiriată ”, a spus bărbatul de 53 de ani.

Au ajuns la 500 de metri distanță de focul principal: „Flăcările erau mai înalte decât copacii pădurii, cam cât cinci sau șase etaje, și era evident că incendiul era scăpat de sub control în acel moment”.

„Orașul este evacuat, dar eu sunt încă aici”

Alții încă sunt încă blocați în zonele cuprinse de incendii. Rebecca Papin, o franțuzoaică-americană care își vizita casa de vacanță din comuna Biscarrosse, în apropiere de peninsula Cap Ferret, a observat joi un nor mare de fum la distanță.

Doar trei ore mai târziu, când a ajuns acasă în acea seară, „erau avioane de intervenție pe cer care aruncau apă, elicoptere ale pompierilor în aer, iar întreaga distanță era pur și simplu un zid de flăcări”, a declarat ea pentru emisiunea Today de la BBC Radio 4.

„Era destul de departe de casa mea, dar îl puteam vedea foarte clar de la etaj”, a spus ea.

Femeia a spus că autoritățile au părut „copleșite de efortul” de a stinge focul și nu au emis niciun ordin de evacuare, așa că a dormit alături de copii cu dopuri în urechi. Nu a auzit când a sunat alarma.

„Când m-am trezit de dimineață eram aproape singuri în oraș pentru că fusese evacuat. Eu sunt încă aici. Drumurile principale sunt închise pentru că sunt în flăcări. Poliția m-a sfătuit vineri să stau în casă, să nu plec sub nicio formă. Cenușa cade din cer ca zăpada”, a spus Rebecca Papin.