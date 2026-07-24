Oamenii fug cu bărcile din peninsula Cap Ferret, amenințată de incendiile din Franța. Prefectul a ordonat faza finală a evacuării

1 minut de citit Publicat la 11:10 24 Iul 2026 Modificat la 11:10 24 Iul 2026

Turiști evacuați cu ambarcațiunile de pe peninsula Cap Ferret, amenințată de vastul incendiu de vegetație care mistuie regiunea Gironde. 24 iulie 2026. Foto: Profimedia Images

Autoritățile din Franța au ordonat evacuarea întregii peninsule Cap Ferret, situată în sud-vestul țării și de unde sute de persoane au fugit cu bărcile, relatează BBC.

În timp ce zona turistică este evacuată, pompierii continuă să lupte cu un incendiu care face ravagii în regiunea Gironde de zile întregi.

Incendiul, declanșat marți în Saumos, și-a continuat distrugerile peste noapte, 8.700 de hectare fiind mistuite de flăcări.

Doi pompieri au murit, marți, în timp ce acționau pentru limitarea flăcărilor de lângă aeroportul din Bordeaux.

Vineri dimineață, oficialii francezi au spus că nu au fost înregistrate noi victime.

? ALERTE - Un monstre. Le mégafeu hors de contrôle en #Gironde prend des proportions phénoménales et a maintenant parcouru près de 5000 hectares depuis hier ! L'incendie a atteint Lège-Cap-Ferret où des maisons sont en flammes, des explosions sont entendues, la mairie et des… pic.twitter.com/DRMpwNlZsM — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 23, 2026

Prefectul regiunii, Sophie Brocas, a ordonat "faza finală" a evacuării, dimineața devreme.

Oamenilor li s-a spus să plece pe drumul principal din zonă spre Bordeaux, în timp ce bărcile au fost puse la dispoziție pentru alți evacuați între orele 07:00 și 10:00, ora locală, de la patru debarcadere.

4 ans après la destruction à 80 % de la forêt millénaire du Pilat. Force est de constater que nos dirigeants n'ont rien retenu des leçons de l'#incendie. Quelqu'un connait le nom des incompétents à qui on doit présenter l'addition des feux à Lège-Cap-Ferret et à Biscarrosse pic.twitter.com/JMcYN3EjiF — Dolto (@Fils2Psy) July 24, 2026

Macron anunță că mai multe țări din UE ajută Franța cu aeronave de stingere a incendiilor

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat joi seară că situația incendiilor din țară este "foarte tensionată", referindu-se în special la regiunea Gironde.

Macron a spus că a solicitat ajutor din partea Uniunii Europene și a precizat că țara va fi în curând sprijinită de aeronave de stingere din Croația, Portugalia, Republica Cehă și Slovacia.

În Spania, guvernul a declarat stare de urgență națională, după ce incendiile de vegetație au scăpat de sub control în mai multe zone din apropierea capitalei Madrid.

Focul se manifestă violent în special în Villa del Prado și San Martin de Valdeiglesias din regiunea Madrid, și la Burgohondo, în regiunea Avila.