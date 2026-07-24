Sudul Europei arde. Spania declară stare de urgență în regiunea Madrid, Franța cere ajutorul UE. Oficial: "Situația e apocaliptică"

2 minute de citit Publicat la 09:02 24 Iul 2026 Modificat la 09:33 24 Iul 2026

Incendii masive de vegetație în Spania și Franța. Foto: captură video 112 Comunidad de Madrid via X, Profimedia Images

Incendiile de vegetație continuă să facă ravagii în sudul Europei, în special în Franța și în Spania.

Președintele francez Emmanuel Macron a solicitat joi noaptea activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, care permite mobilizarea rapidă de echipamente și echipe de intervenție din alte state membre.

În Spania, autoritățile au declarat stare de urgență în regiunea Madrid.

Potrivit unei analize AFP care a folosit date ale Sistemului european de informații privind incendiile forestiere (EFFIS), anul 2026 este, până în prezent, al doilea cel mai grav din ultimele două decenii în Uniunea Europeană în ceea ce privește suprafața afectată de incendii.

Pentru Franța, este cel mai sever an înregistrat, iar pentru Spania și Italia, unul dintre cele mai grave.

Oficial francez: Situația este apocaliptică

Președintele francez a anunțat că Franța va primi în scurt timp două aeronave Canadair din Croația, două avioane Air Tractor din Portugalia și două elicoptere grele Black Hawk din Cehia și Slovacia.

El a avertizat că situația rămâne "extrem de tensionată", în special în departamentul Gironde.

? ALERTE - Un monstre. Le mégafeu hors de contrôle en #Gironde prend des proportions phénoménales et a maintenant parcouru près de 5000 hectares depuis hier ! L'incendie a atteint Lège-Cap-Ferret où des maisons sont en flammes, des explosions sont entendues, la mairie et des… pic.twitter.com/DRMpwNlZsM — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 23, 2026

În pădurea Landes de Gascogne, incendiul izbucnit miercuri a mistuit aproximativ 4.800 de hectare și a determinat evacuarea a peste 20.000 de persoane din apropierea bazinului Arcachon.

Această importantă zonă turistică de pe coasta Atlanticului a fost afectată și de incendiile majore din vara anului 2022.

Autoritățile au ordonat evacuarea primelor localități din peninsula Cap-Ferret, una dintre cele mai frecventate destinații turistice din regiune.

În departamentul Landes, un alt incendiu a devastat peste 1.000 de hectare în apropiere de Biscarrosse.

Aici, aproximativ 9.000 de persoane au fost evacuate. Colonelul Romain Moutard, adjunct al serviciului departamental de pompieri, a descris situația drept "apocaliptică", din cauza extinderii rapide a flăcărilor.

În sud-estul Franței, în departamentul Var, incendiul rămâne activ în apropierea localităților Correns și Montfort-sur-Argens.

Alimentat de vântul puternic și favorizat de nivelul scăzut de umiditate, focul a distrus aproximativ 2.700 de hectare și a afectat circa 50 de locuințe, dintre care 25 au fost complet distruse.

Stare de urgență în regiunea Madrid

În Spania, mai multe incendii de vegetație afectează regiunea Madrid.

ℹ️? Actualización 07:00h. #IFAlmorox #IFVillaDelPrado #IFSanMartinDeValdeiglesias #IFBurgohondo



Pese a que los trabajos nocturnos han sido efectivos, los incendios siguen sin estar perimetrados ni controlados.



? Se mantiene el número de evacuaciones (más de 10.000).… pic.twitter.com/NvqU5IohhR — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) July 24, 2026

Peste 10.000 de persoane au fost evacuate în ultimele zile.

Autoritățile au decretat stare de urgență națională pentru regiunea Madrid și provincia învecinată Avila, pentru a facilita mobilizarea de resurse suplimentare.

De la începutul anului, în Spania au ars aproape 125.000 de hectare de teren, potrivit EFFIS.

Sicilia, în flăcări

și în sudul Italiei, zeci de incendii de pădure și vegetație, alimentate de vântul cald, continuă să ardă, în special în Sicilia.

Specialiștii avertizează că vegetația și solurile, afectate de luni întregi de secetă și de valurile excepționale de căldură, favorizează propagarea rapidă a incendiilor.

Un studiu publicat joi de grupul World Weather Attribution arată că schimbările climatice provocate de activitățile umane au agravat actuala secetă și au crescut riscul producerii unor incendii de amploare.