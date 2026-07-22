Canicula face ravagii în Europa: Franța a raportat peste 5.700 de decese în exces în doar două săptămâni. Noi recorduri de căldură

Franța a raportat peste 5.700 de decese în exces în doar două săptămâni. Foto: Getty Images

Franța a înregistrat peste 5.700 de decese în exces în timpul caniculei din luna iunie, au anunțat autoritățile, în timp ce mari zone din sudul Europei continuă să fie afectate de un nou episod de temperaturi extreme, cu recorduri doborâte.

Agenția națională de sănătate din Franța a transmis miercuri că a înregistrat 5.764 de decese în exces între 17 iunie și 2 iulie, ceea ce înseamnă o rată a supramortalității de 36%, scrie The Guardian.

Mai mult de jumătate din acest total „fără precedent” a fost înregistrat între 25 și 27 iunie, iar persoanele de 75 de ani și peste au reprezentat aproximativ două treimi din decesele în exces, a precizat agenția.

Persoanele care au murit între 17 iunie și 2 iulie au decedat din „toate cauzele”, iar niciun deces nu a fost deocamdată legat clar de căldură, a mai transmis instituția. Franța raportase, pe tot parcursul verii trecute, un număr ușor mai mic de decese în exces: 5.722.

Canicula face ravagii în Europa

Anunțul vine în timp ce pompierii din Spania se luptă cu unul dintre cele mai mari incendii de vegetație din istoria recentă a țării. Focul a ars aproximativ 32.000 de hectare în regiunea Guadalajara, la nord de Madrid, și a dus la evacuarea a 1.200 de persoane din 34 de sate dintr-o zonă slab populată. În alte 14 localități au fost emise ordine de izolare.

Autoritățile au anunțat miercuri că incendiul începe să se stabilizeze, iar locuitorii din cinci sate au primit permisiunea de a se întoarce acasă. Premierul Pedro Sánchez, aflat în vizită în zonă, a spus că Spania a avut deja 22 de incendii majore de la începutul anului, de patru ori mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Peste 100.000 de hectare au ars deja, cât media unui an întreg din ultimul deceniu, a spus el, adăugând că trebuie făcute mai multe pentru prevenirea incendiilor. „Trebuie să creștem gradul de conștientizare publică și să nu banalizăm urgența climatică”, a declarat Sánchez.

Agenția națională de meteorologie din Spania, Aemet, a transmis că pericolul de incendii de vegetație rămâne „foarte ridicat sau extrem” și este așteptat să crească în zilele următoare. Instituția le-a cerut oamenilor să fie extrem de prudenți, în condițiile în care temperaturile ajung la 42-44 de grade Celsius, iar vântul uscat bate dinspre vest.

Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid din lume, iar oamenii de știință spun că schimbările climatice provocate de activitatea umană cresc frecvența și intensitatea valurilor de căldură, secetelor și incendiilor de vegetație. În același timp, ele creează condiții pentru furtuni bruște și distructive.

Incendiul din Guadalajara vine la mai puțin de două săptămâni după ce un alt incendiu mortal a devastat o mică comunitate de expați din sudul Spaniei. Atunci au murit 13 persoane, printre care și mai mulți străini, într-unul dintre cele mai grave incendii de vegetație înregistrate vreodată în țară.

Ministrul spaniol pentru Tranziție Ecologică, Sara Aagesen, a descris incendiul din Guadalajara drept „unul dintre cele mai mari din istoria recentă a țării noastre”. Datele arată că a fost depășit doar de incendiul de anul trecut din nord-vestul Spaniei, care a ars 37.000 de hectare.

În Franța, unde doi pompieri au murit marți în autospeciala lor, în regiunea Gironde din sud-vestul țării, autoritățile le-au cerut oamenilor să evite folosirea grătarelor în zonele afectate de caniculă. Potrivit acestora, nouă din zece incendii sunt provocate de activitatea umană.

Un incendiu de vegetație a ars 2.500 de hectare în departamentul Var, din sud-estul Franței, și a forțat 400 de persoane să fugă din calea flăcărilor. „Situația a fost foarte dificilă, 1.100 de pompieri au luptat toată noaptea”, a spus William Vogl, purtător de cuvânt al pompierilor din Var.

În Grecia, unde temperaturile erau prognozate să depășească 41 de grade Celsius, autoritățile au interzis munca în aer liber în orele de vârf ale amiezii. La Skopje, capitala Macedoniei de Nord, 11 persoane au ajuns la spital, trei dintre ele cu răni grave, după o furtună puternică produsă marți.

În Italia, mai multe incendii ardeau miercuri în Sicilia, ceea ce a dus la evacuări în mai multe zone. Agenția de protecție civilă a țării a declarat întreaga insulă la cel mai ridicat nivel de risc de incendii de vegetație, în condițiile în care vântul puternic și temperaturile de peste 40 de grade Celsius alimentează mai multe focare.