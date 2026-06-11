Vreme extremă în România: Va ploua într-o zi aproape cât pentru o lună. Elena Mateescu a anunțat când vine canicula

Aproape toată România este vizată de avertizări de vreme extremă. Foto: Getty Images

Aproape toată România este vizată de avertizări de vreme extremă. Ploile torențiale și vijeliile pun stăpânire pe mare parte din țară, iar în unele zone ar putea ploua aproape cât plouă în mod normal într-o lună iunie întreagă, a declarat Elena Mateescu, directorul ANM, la Antena 3 CNN. După acest episod de vreme severă, meteorologii anunță însă trecerea la caniculă, cu temperaturi de până la 35 de grade de săptămâna viitoare.

Elena Mateescu, directorul ANM: Pe fondul fenomenelor de instabilitate atmosferică deosebit de accentuat, astăzi, Administrația Națională de Meteorologie a emis trei alerte meteorologice. Codul portocaliu vizează până mâine dimineață, la ora 10, 17 județe din partea de vest, sud și est a României, acolo unde, prin cumulare sau pe secvențe scurte de timp, de una până la trei ore, cantitățile de apă pot cumula valori de 40-60l/m², izolat peste 70l/m², în condițiile în care pentru o întreagă lună iunie, în țara noastră, în mod obișnuit ar trebui să înregistrăm între 85-90l/m². Rafalele de vânt pot depăși 70-90km/h, fiind consemnate ca și vijelii, izolat căderi de grindină de medii dimensiuni în aria avertizată de cod portocaliu.

În restul țării, exceptând partea de vest, nord-vest și sud-est a țării, vorbim de un cod galben, pentru că și în aceste zone cantitățile de apă pot fi cuprinse între 20-30l/m², izolat peste 40-50l/m², iar vântul va putea avea viteze de 50-70km/h.

Mâine, de la ora 10:00 până mâine seară, la ora 21:00, codul galben vizează zona Munteniei și a Dobrogei, pentru că în partea de sud-est a țării, pe parcursul zilei de mâine, vor fi de interes, de asemenea, fenomenele de instabilitate.

Masa de rece deja prezentă a determinat astăzi scăderea regimului de temperaturi la cel mult 19-20° în partea de vest, centru-nord a țării. Ieri, aici am înregistrat cele mai ridicate valori, 33-34°. În sud-est, astăzi am mai atins valori, inclusiv în Capitală, de 32°, însă de mâine în toată țara vom resimți scăderea regimului de temperaturi, la valori între 16 până la 24-25°, cu 21-20° în Capitală.

O scădere semnificativă, vorbim de o vreme instabilă și o răcire semnificativă, chiar sub normalul datei din calendar.

Ca urmare a cantităților de precipitații estimate, colegii de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor au emis și a actualizat prognozele hidrologice, emițând de asemenea cod hidrologic portocaliu în bazinele aferente. Pentru că de la începutul lunii iunie și până în prezent deja ne apropiem de 50% din cât ar trebui să plouă în luna iunie și având în vedere cantitățile estimate pe acest interval de timp este posibil să discutăm de situații de natură hidrologică. De altfel, în aria avertizată de cod galben am dublat acest mesaj general cu avertizări de tip now casting inclusiv pentru localități din Suceava, astăzi, acolo unde codul roșu de tip nowcasting meteorologic a vizat cantități importante peste 40l/m² și grindină de mari dimensiuni, precum și vijelii.

În acest context, a fost organizat și convocat astăzi de către doamna ministru Diana Buzoianu și Comitetul Ministerial pentru situații de urgență la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, unde au participat toți factorii decizionali, inclusiv autoritățile cu rol tehnic, așa cum este Administrația Națională de Meteorologie, Institutul Național de Hidrologie, colegii de la DSU, IGSU, pentru ca aceste mesaje generale, fie că vorbim de mesaje meteorologice sau hidrologice, să fie transmise în flux operațional la nivel central, regional și local, inclusiv folosind aplicația RO-ALERT.

Vestea bună este că acest episod va fi de interes până la finalul săptămânii, iar după 15 ne așteptăm, așa cum arată datele la acest moment, la primele valori de 35°C.