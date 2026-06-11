Masă de aer polar peste România: Un front atmosferic rece scade temperaturile cu 10 grade, în doar câteva ore, și cuprinde toată țara

Potențialul convectiv - cantitatea de energie disponibilă pentru furtuni în România, 11 iunie 2026. Sursa foto: ANM

România se află în fața unei schimbări radicale de vreme. O masă de aer polar oceanică, formată deasupra Atlanticului de Nord, avansează spre Europa de Est și începe să pătrundă în țară de joi, aducând furtuni, ploi abundente, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii. Meteorologii anunță că temperaturile vor scădea cu aproximativ 10 grade în multe regiuni, în interval de doar câteva ore.

Potrivit specialiștilor ANM, luna iunie a debutat și în acest an cu un regim atmosferic caracteristic sezonului, marcat de instabilitate accentuată. În numeroase zone ale țării s-au înregistrat averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină, iar avertizările de vreme severă au fost emise aproape zilnic.

În prima decadă a lunii iunie, media națională a precipitațiilor a ajuns la 37,8 litri pe metru pătrat, calculată pe baza datelor de la 154 de stații meteorologice. Cele mai importante cantități de apă s-au înregistrat în Moldova, nordul Munteniei și Dobrogea, unde local au fost depășite valorile de 50-70 l/mp. Din punct de vedere termic, temperatura medie la nivel național s-a situat în jurul valorii de 18,6 grade Celsius, apropiată de norma climatologică.

Furtuni alimentate de un front atmosferic rece

Instabilitatea atmosferică va continua și în debutul celei de-a doua decade a lunii. Meteorologii explică faptul că o masă de aer polar oceanică s-a extins deja peste vestul și centrul Europei, iar începând de joi va afecta și partea de vest a României. La contactul dintre aerul rece și masa de aer cald și umed existentă deasupra țării se vor dezvolta numeroase fenomene de instabilitate atmosferică.

Spre deosebire de zilele precedente, când furtunile au fost generate în principal de încălzirea puternică a aerului la sol, joi instabilitatea va fi alimentată de apropierea și traversarea unui front atmosferic rece. Acesta va împinge aerul cald și instabil, favorizând apariția unor furtuni pe arii extinse.

Pe parcursul zilei de joi, România va rămâne încă sub influența unei mase de aer cald și instabil. Valorile energiei potențiale convective disponibile (CAPE) sunt estimate între 1.000 și 2.000 J/kg, suficient pentru dezvoltarea unor furtuni local puternice.

Încep ploile și se extind în toată țara. Grindina va lovi unele regiuni

Primele celule convective se vor forma în zonele montane, urmând să se extindă ulterior în Moldova, în special în partea vestică a regiunii, precum și local în Transilvania, Oltenia și Muntenia.

Condițiile atmosferice vor favoriza apariția grindinei, a ploilor torențiale și a rafalelor puternice de vânt. Specialiștii atrag atenția că prezența aerului umed în straturile joase și a unui strat mai uscat în troposfera medie amplifică instabilitatea și contribuie la dezvoltarea curenților ascendenți și descendenți puternici.

Astfel, unul dintre principalele riscuri asociate furtunilor de joi după-amiază și seară îl reprezintă grindina, în general de mici dimensiuni, însă izolat sunt posibile și bucăți de peste 2 centimetri diametru. De asemenea, în intervale scurte de timp se pot acumula peste 30-40 l/mp, iar vijeliile pot însoți numeroase dintre aversele puternice.

În noaptea de joi spre vineri, 11 spre 12 iunie, frontul rece va avansa către estul și sud-estul țării. Fenomenele de instabilitate vor continua în regiunile centrale, sudice și estice, însă accentul se va muta pe cantitățile importante de precipitații care se vor acumula pe suprafețe mai extinse.

Temperaturile scad cu 10 grade în câteva ore

Vineri, 12 iunie, după trecerea frontului rece, presiunea atmosferică va crește, iar vântul va avea intensificări temporare. Ploile vor persista mai ales în Muntenia și Dobrogea, unde sunt prognozate în continuare cantități însemnate de apă. Potrivit meteorologilor, episodul de instabilitate se va încheia treptat în cursul serii.

Cea mai spectaculoasă schimbare va fi însă cea a regimului termic. Dacă joi temperaturile maxime vor mai atinge local 33 de grade Celsius în zonele de câmpie din Muntenia, vineri maximele se vor situa, în general, între 17 și 24 de grade Celsius. În multe regiuni ale țării, răcirea va fi de aproximativ 10 grade în doar câteva ore.

Mai mult, în dimineața zilei de sâmbătă, temperaturile minime vor coborî local sub 10 grade Celsius, în special în nordul și centrul țării, semn că masa de aer rece va cuprinde întreaga Românie.

Meteorologii avertizează că următoarele două zile vor aduce un contrast puternic între vremea de vară din prima parte a intervalului și răcirea accentuată provocată de pătrunderea aerului polar, însoțită de furtuni, vijelii și cantități importante de precipitații.

În acest context, ANM a emis joi o atenționare meteo Cod portocaliu de ploi torențiale și grindină în 17 judeţe. Harta zonelor afectate AICI.