Cine este J Balvin, megastarul din Columbia care a cântat la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale

José Balvin are 41 de ani și este unul dintre cei mai ascultați cântăreți din lume. Foto: Getty Images

A plecat din Columbia în SUA la 17 ani, printr-un program de schimb de experiențe. Spune că a fost exmatriculat după ce s-a certat cu un profesor de istorie care susținea că SUA au câștigat războiul din Vietnam. Dar nu s-a întors. A lucrat, ilegal, în construcții, și-a vândut casetele în Times Square. Două decenii mai târziu, este unul dintre cei mai mari artiști din lume și tocmai a fost cap de afiș la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale. Aceasta este povestea lui J Balvin, megastarul columbian, care domină topurile muzicale din toată lumea.

José Balvin are 41 de ani și este unul dintre cei mai ascultați cântăreți din lume. În 2018, după succesul uriaș al celui de-al cincilea album al său, Vibras, l-a depășit pe Drake și a devenit cel mai ascultat cântăreț de pe Spotify, cu 48,1 milioane de ascultători lunari. În prezent, acest număr a urcat la 75 de milioane. Pe Youtube, 14 dintre melodiile lui au depășit un miliard de vizualizări.

Balvin este unul dintre puținii muzicieni care aduc reggaetonul din zona latină de nișă în cluburi și în topurile muzicale din întreaga lume, scrie The Independent.

Nu este singurul artist latin cu un astfel de succes, dar este primul care a cântat pe scena principală de la Coachella, a fost cap de afiș la Lollapalooza, a cântat la Saturday Night Live și și-a lansat propria linie de încălțări Jordan cu Nike. Mai mult decât un muzician, Balvin vrea să fie un mogul, porecla lui fiind El Negocio (Afaceristul n.r).

A plecat din Columbia la 17 ani ca elev, a rămas ilegal

Balvin a crescut într-o familie de clasă mijlocie în Medellín, Columbia. Fiul unui om de afaceri, a avut o copilărie liniștită, într-o perioadă în care dominația lui Pablo Escobar se apropia de final.

Cântărețul avea opt ani când Escobar a murit, dar baronul drogurilor a lăsat în urmă o umbră lungă și violentă. Până astăzi, el refuză să-i rostească numele. „Niciodată”, a spus el într-un interviu pentru The Independent.

„Nu-mi pasă de el. Nu înseamnă nimic. Fiul lui este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, dar este de acord cu mine”, a spus Balvin, care nu este deloc de acord cu modul în care a fost portretizat Escobar pe ecranele din întreaga lume. „Nu e nimic de care să fii mândru. Dar face parte din istoria noastră. Nu ne putem rescrie istoria.”

Când avea 17 ani, Balvin s-a înscris într-un program de schimb care urma să-l ducă în Statele Unite. Visa la New York, dar a ajuns în Oklahoma.

„Am ajuns în mijlocul unei păduri pline de lupi, vulpi, urși și șerpi. Știi cum își imaginează oamenii Columbia ca pe o junglă? Practic, acolo am ajuns să locuiesc”, a povestit el, cu umor.

Mai înfricoșător decât lupii a fost însă rasismul pe care l-a întâlnit. „Columbia nu este o țară rasistă”, spune el. „Vedem oameni de culoare, oameni albi, orice… nu facem diferențe, dar când am ajuns acolo am simțit ce înseamnă să fii respins. Era un loc foarte alb, unde un latino sau un afro-american nu era binevenit, chiar și americanii nativi nu erau bineveniți.” A fost greu, a spus el, să realizeze „că există această separare în lume”.

Balvin și-a amintit cum, la școala din Oklahoma, profesorul le spusese elevilor că SUA au câștigat războiul din Vietnam. El a ridicat mâna și l-a făcut mincinos. „Am fost exmatriculat”, spune el. „Există locuri unde încă se controlează multă informație, pentru că vor să țină oamenii într-o cușcă.”

Deși este extrem de discret când vine vorba de opțiunile sale politice, J Balvin vorbește deschis despre identitatea sa de imigrant și faptul că vrea să ajute cultura latină și a numit, într-un interviu pentru CNN, prestația lui de la Cupa Mondială o „declarație importantă”, nu doar pentru el, ci pentru întreaga scenă muzicală latino.

„Oamenii credeau că reggaetonul va muri acum 30 de ani… Dar nu plecăm nicăieri, știi? Cifrele nu mint, și știm ce reprezentăm. Știm ce putem oferi lumii: abilitățile, talentul nostru. Ne îmbrățișăm cultura mai mult ca niciodată”, a declarat el pentru CNN.

Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná și Tyla s-au numărat printre ceilalți artiști principali care au deschis „cel mai mare spectacol de pe Pământ”, în timp ce cultura mexicană va fi în centrul atenției timp de 90 de minute înainte de primul meci.

Pentru Balvin și pentru muzica latino în ansamblu, anul a fost unul al recordurilor. În februarie, rapperul portorican Bad Bunny a devenit primul artist latino care a fost cap de afiș la show-ul de pauză al Super Bowl-ului. În aprilie, o altă vedetă columbiană, Karol G, a fost cap de afiș în ultima seară de la Coachella, o altă premieră.

Concertul lui Balvin la Cupa Mondială FIFA, o competiție care va avea meciuri în 16 orașe din America de Nord, marchează o nouă etapă în dominanța globală a muzicii latino.

„Evident, mă consider migrant”

Balvin este cunoscut pentru discreția sa în privința politicii, dar, ca cineva care a emigrat pentru prima dată în Oklahoma la 17 ani și a trăit două decenii în New York, afirmă cu încredere că locul comunității latino din SUA este deja consolidat.

Drumul său spre succes a început cu vânzarea de casete în Times Square la începutul anilor 2000. 18 ani mai târziu avea să devină cel mai ascultat artist pe Spotify. Este o poveste clasică de la sărăcie la succes.

„Evident, mă consider migrant, în modul în care am ajuns în SUA, dar chiar și cei născuți acolo din alte medii sunt tot migranți: SUA este o țară a migranților”, a spus Balvin, care a lucrat ilegal în SUA în construcții.

Deși nu mai trăiește experiența tipică a imigrantului, fiind acum o celebritate internațională cu locuințe în Manhattan și Medellín, Balvin crede că puține lucruri s-au schimbat față de perioada în care își suna părinții pe Skype prin Wi-Fi gratuit în urmă cu 20 de ani.

„Acasă este aici cu mine”, spune el, atingându-și pieptul, „pentru că sunt mereu în mișcare… Cred că a fi latino astăzi înseamnă să fii cetățean al lumii: venim dintr-o cultură uriașă, bogată în muzică și mâncare. Avem oameni la NASA, oameni de știință, sportivi, oameni care schimbă lumea.”

Este rar ca artiști internaționali să cânte în afara celor mai mari două orașe, Bogotá și Medellín. Și mai rar este să aducă pe scenă artiști locali pentru a promova talentele din țară.

Balvin face exact acest lucru. Și-a asumat rolul de mentor și deschizător de drumuri pentru zeci de cântăreți mai tineri, pe care îi invită pe scenă la fiecare concert. În Barranquilla, artistul local Vaech a purtat un tricou fără mâneci cu un mesaj de recunoștință: „José a deschis ușa, nu a fost noroc, a fost Balvin”, scria pe el.

„Cred că artiștii uriași precum Gilberto și Celia Cruz, care au deschis drumul pentru noi, nu se gândeau că deschid un drum: pur și simplu făceau muzică din dragoste și pasiune și ne-au făcut un mare serviciu. eea ce fac eu ar putea deschide drumul altcuiva, de aceea colaborăm atât de mult: ne place să facem piese împreună și știm că împreună suntem mai puternici”, a spus el.

Carisma lui a adus și vedete internaționale în Columbia. Anul trecut, Ed Sheeran a venit la Bogotá pentru a cânta ca invitat la concertul lui Balvin. În interviul acordat CNN înainte să înceapă Cupa Mondială, Balvin a vorbit și despre așteptările sale pentru pentru echipa națională de fotbal a Columbiei. „Dacă înțelegem că suntem o echipă și lăsăm orgoliile deoparte, și dacă gândim ca o familie, cred că putem ajunge foarte departe”, a spus el. Același sfat îl dă și tinerilor artiști: atât pe scenă, cât și pe teren, unitatea înseamnă putere.