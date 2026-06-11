Alertă NATO în Ungaria: avioane de luptă au interceptat un avion israelian care nu a răspuns controlorilor de trafic aerian

Avioanele de vânătoare au însoțit aeronava de pasageri până când a părăsit spațiul aerian maghiar. Foto: Profimedia Images

Centrul Combinat de Operațiuni Aeriene al NATO a ordonat cel mai înalt nivel de alertă pentru Forțele de Apărare ale Ungariei, după ce un avion de pasageri israelian nu a răspuns încercărilor controlorilor de trafic aerian de a iniția contactul, în timp ce survola spațiul aerian al Ungariei. Două avioane de luptă au fost ridicate de la sol și au interceptat aeronava, care a fost escortată ulterior până când a ieșit din spațiul aerian ungar, a anunțat premierul Péter Magyar.

După alerta NATO, o pereche de avioane de vânătoare JAS 39 Gripen a fost trimisă să intercepteze avionul israelian.

Aeronava implicată a fost un Airbus A321, care efectua un zbor regulat între Tel Aviv și Praga. Potrivit premierului, avionul nu a răspuns comunicațiilor transmise de controlorii civili de trafic aerian, ceea ce a determinat autoritățile NATO să activeze procedurile standard de poliție aeriană.

„La scurt timp după decolare, Grips au stabilit un contact vizual cu piloții aeronavei, care au început apoi contactul radio cu controlul terestru maghiar”, a scris Magyar pe Facebook.

Avioanele de vânătoare, în conformitate cu reglementările uzuale din acest moment, au însoțit aeronava de pasageri până când a părăsit spațiul aerian maghiar pe o rută conform planului său de zbor.

„Aeronava civilă a părăsit spațiul aerian maghiar la ora 20:10 în direcția Austria”, a precizat Magyar.

Avioanele de luptă au revenit ulteriorla baza aeriană din Kecskemét. „În timpul incidentului, serviciul de standby al poliției spațiale aeriene al Gărzii Naționale Maghiare și sistemul integrat de apărare aeriană al NATO au funcționat eficient”, a mai precizat premierul maghiar.

Deși astfel de incidente sunt relativ rare, misiunile de poliție aeriană ale NATO implică în mod regulat interceptarea și identificarea aeronavelor civile sau militare care nu mențin comunicațiile obligatorii cu serviciile de control al traficului aerian.