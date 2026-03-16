Google a eliminat o funcție de căutare cu AI, pe care abia o lansase, prin care utilizatorii primeau sfaturi de sănătate

Google a renunțat la o nouă funcție de căutare bazată pe AI. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Google a renunțat la o nouă funcție de căutare bazată pe inteligență artificială care oferea utilizatorilor sfaturi despre sănătate colectate de la amatori din întreaga lume. Compania declarase că lansarea funcției „What People Suggest” (n.r. în traducere - ce sugerează oamenii) care furniza recomandări de la persoane necunoscute, demonstra „potențialul inteligenței artificiale de a transforma rezultatele în domeniul sănătății la nivel global”.

Însă Google a eliminat între timp discret această funcție, potrivit a trei persoane familiarizate cu decizia, transmite The Guardian.

Un purtător de cuvânt al Google a confirmat că „What People Suggest” a fost abandonată. Decizia a făcut parte dintr-o „simplificare mai amplă” a paginii de rezultate ale motorului de căutare și nu a avut legătură cu calitatea sau siguranța noii funcții, a spus purtătorul de cuvânt.

Dezvăluirea vine în contextul în care compania se confruntă cu o atenție și un control tot mai mari asupra modului în care folosește inteligența artificială pentru a oferi milioane de utilizatori informații și sfaturi despre sănătate.

Utilizatori expuși riscului de a fi afectați de informații medicale false sau înșelătoare din Google AI Overviews

În ianuarie, o investigație a publicației The Guardian a constatat că oamenii erau expuși riscului de a fi afectați de informații medicale false sau înșelătoare din Google AI Overviews. Aceste rezumate generate de AI sunt afișate pentru 2 miliarde de persoane pe lună și apar deasupra rezultatelor tradiționale de căutare pe cel mai vizitat site din lume.

Google a încercat inițial să minimalizeze concluziile investigației Guardian. Compania a spus că AI Overviews care au alarmat experții independenți făceau trimitere către surse reputabile și recomandau consultarea unui specialist.

Câteva zile mai târziu, Google a eliminat AI Overviews pentru unele, dar nu pentru toate căutările legate de subiecte medicale.

În martie anul trecut, la un eveniment din New York, Google a declarat că plănuiește să extindă rezumatele AI legate de domeniul medical în rezultatele de căutare.

Ce era funcția „What People Suggest” și de ce fusese adăugată

Compania a spus că adaugă o nouă funcție, „What People Suggest”, menită să ofere utilizatorilor informații de la persoane cu experiențe medicale similare trăite în viața reală.

În ziua evenimentului „The Check Up”, Karen DeSalvo, pe atunci directorul medical al Google, a publicat o postare pe blog în care explica de ce compania lansează noua funcție și cum îi va ajuta pe utilizatori.

„Deși oamenii folosesc căutarea pentru a găsi informații medicale de încredere de la experți, ei apreciază și să audă de la alții care au experiențe similare”, a scris DeSalvo. „De aceea facem și mai ușor să găsești acest tip de informație în Search cu o nouă funcție numită ‘What People Suggest’.

„Folosind inteligența artificială, putem organiza diferite perspective din discuții online în teme ușor de înțeles, ajutându-te să înțelegi rapid ce spun oamenii. De exemplu, o persoană care se confruntă cu artrită ar putea dori să afle cum fac exerciții fizice alții cu aceeași afecțiune.

„Cu această funcție, pot descoperi rapid informații reale de la persoane care au și ele această afecțiune, cu linkuri pe care pot da click pentru a afla mai multe.”

„Această funcție a fost eliminată acum câteva luni”

Funcția a fost inițial disponibilă pe dispozitive mobile în Statele Unite. Trei persoane au spus că „What People Suggest” a fost între timp eliminată. „A murit”, a spus una dintre persoanele familiarizate cu decizia.

Un purtător de cuvânt Google a declarat: „Această funcție a fost eliminată acum câteva luni ca parte a unei simplificări mai ample a paginii de rezultate ale căutării, lucru pe care l-am comunicat public.”

Când The Guardian a întrebat unde anume a fost „comunicat public” acest lucru, purtătorul de cuvânt a indicat o postare pe blog din noiembrie anul trecut, scrisă de John Mueller, un avocat al comunității de căutare la Google Elveția. Postarea nu menționează deloc „What People Suggest”.

Întrebat dacă siguranța a fost un factor în decizia de a renunța la „What People Suggest”, purtătorul de cuvânt a spus:

„Nu a avut nicio legătură cu calitatea sau siguranța funcției și continuăm să ajutăm oamenii să găsească informații de sănătate de încredere dintr-o varietate de surse, inclusiv forumuri cu perspective la persoana întâi pe care oamenii le consideră extrem de utile.”

Următorul eveniment „The Check Up” al Google va avea loc marți. Directorul medical Michael Howell și alți angajați ai companiei „vor prezenta modul în care reunim noi cercetări în AI, inovații tehnologice și parteneriate pentru a ajuta la abordarea unora dintre cele mai presante provocări de sănătate din lume”.