Liderii AI se unesc și cer măsuri urgente împotriva armelor biologice dezvoltate cu inteligența artificială

Aceștia solicită introducerea unor reguli obligatorii pentru companiile care comercializează ADN și ARN sintetic. Foto: Getty Images

Companiile care se află în competiție directă pe piața inteligenței artificiale au găsit un punct comun: necesitatea unor măsuri mai stricte pentru a împiedica utilizarea acestei tehnologii în dezvoltarea armelor biologice, potrivit The Verge.

Într-o scrisoare deschisă adresată Congresului american, unii dintre cei mai influenți lideri din domeniul AI avertizează asupra unei breșe de securitate biologică pe care o consideră periculoasă și care, în cel mai rău scenariu, ar putea contribui la apariția unei pandemii la scară globală.

Printre semnatari se numără Dario Amodei, directorul executiv al Anthropic, Sam Altman de la OpenAI și Mustafa Suleyman, responsabil de divizia AI a Microsoft. Aceștia solicită introducerea unor reguli obligatorii pentru companiile care comercializează ADN și ARN sintetic, materiale genetice ce pot fi comandate online și utilizate ulterior în laboratoare.

Dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale ar putea simplifica procesul de proiectare a unor secvențe genetice periculoase

Semnatarii susțin că dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale ar putea simplifica procesul de proiectare a unor secvențe genetice periculoase. Cu ajutorul modelelor AI, persoane cu mai puțină experiență ar putea genera astfel de secvențe, le-ar putea comanda de la producători și le-ar putea utiliza în scopuri care până acum necesitau cunoștințe avansate și infrastructură specializată.

Scrisoarea este susținută și de alte nume importante din industrie, precum Alexandr Wang, responsabil de strategia AI a Meta, și Demis Hassabis, directorul Google DeepMind și laureat al Premiului Nobel pentru Chimie în 2024 pentru contribuțiile sale în domeniul predicției structurii 3D a proteinelor cu ajutorul inteligenței artificiale.

Documentul a fost semnat și de cercetători, experți în securitate națională, specialiști în politici publice și reprezentanți ai industriei biotehnologice, inclusiv ai companiilor Twist Bioscience și Ansa Biotechnologies, doi dintre cei mai importanți furnizori de material genetic sintetic.

Progresele din biologia sintetică ar putea permite crearea unor organisme periculoase

De ani de zile, comunitatea științifică avertizează că progresele din biologia sintetică ar putea permite crearea unor organisme periculoase sau chiar recrearea unor agenți patogeni dispăruți. Până acum, astfel de activități erau limitate de nivelul ridicat de expertiză și de infrastructura necesară. Însă experții consideră că, pe măsură ce instrumentele biologice devin mai accesibile, iar modelele AI mai performante, barierele care împiedică utilizarea abuzivă a acestor tehnologii se reduc tot mai mult.

Autorii scrisorii subliniază că multe dintre companiile care produc ADN și ARN sintetic verifică deja comenzile pentru a identifica secvențe suspecte. Totuși, aceste controale sunt voluntare, nu obligatorii. Ei cer ca astfel de verificări să devină o cerință legală și ca toate comenzile să fie documentate riguros pentru a putea fi urmărite eventualele amenințări care scapă filtrului inițial.

„Având în vedere ritmul accelerat în care evoluează această tehnologie, considerăm că este nevoie de acțiune urgentă. Este unul dintre puținele momente în care actori care de regulă au poziții divergente sunt de acord asupra unei probleme majore. Sperăm ca factorii de decizie să răspundă prin măsuri ferme”, se arată în scrisoarea deschisă.