Admitere la liceu 2026. Etapa a doua de repartizare se încheie astăzi. În București, un elev cu 8.90 a rămas fără loc la liceu

1 minut de citit Publicat la 08:20 18 Aug 2026 Modificat la 08:20 18 Aug 2026

Repartizarea absolvenților de clasa a VIII-a înscriși în etapa a doua a admiterii la liceu se încheie marți.FOTO: Agerpres

Repartizarea absolvenților de clasa a VIII-a înscriși în etapa a doua a admiterii la liceu se încheie marți. Candidații sunt distribuiți pe locurile rămase disponibile potrivit procedurilor stabilite de comisiile județene și de cea a municipiului București, iar rezultatele le sunt comunicate prin canalele anunțate la nivel local.

După prima etapă a admiterii, 126 de absolvenți care au susținut Evaluarea Națională au rămas nerepartizați, potrivit datelor centralizate de Ministerul Educației și Cercetării. Aceștia au putut participa la noua sesiune, alături de alte categorii de candidați prevăzute în metodologia de admitere.



Repartizarea candidaților din etapa a doua a început luni, 17 august, și se încheie marți, 18 august 2026.

Cum află elevii unde au fost repartizați

Spre deosebire de prima etapă, repartizarea nu este realizată prin algoritmul național folosit în luna iulie. Candidații sunt distribuiți potrivit procedurii adoptate în fiecare județ, în funcție de locurile rămase disponibile și de criteriile comunicate anterior.

Informarea candidaților se face conform procedurilor locale, prin inspectoratele școlare și unitățile de învățământ implicate.

Elevii și părinții trebuie să consulte site-ul inspectoratului școlar din județul în care au depus cererea sau să solicite informații centrului de admitere. Tot acolo sunt publicate termenele pentru depunerea dosarelor și confirmarea locului obținut.

Etapa îi vizează pe absolvenții care nu au fost repartizați în prima sesiune, pe cei care nu au participat atunci la procedură și pe candidații care nu și-au depus dosarele de înscriere în termenul stabilit după obținerea unui loc.



Rezultate la repartizare, etapa a doua, publicate de ISMB

Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a publicat repartizarea în clasa a IX-a a absolvenților de clasa a VIII-a, an școlar 2026-2027.

Conform documentului publicat de ISMB, un elev cu 9.80 are cea mai mare medie de admitere din această etapă. Candidatul a fost repartizat la Colegiul Național „Cantemir Vodă” – Matematică-Informatică.

Un alt absolvent de gimnaziu, care are media de admitere 9.05, a fost repartizat la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” – Matematică-Informatică.

Printre elevii respinși se află și un candidat cu media de admitere 8.90.