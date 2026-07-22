La ce licee au fost repartizați elevii care au avut media 10 la Evaluare. Trei dintre cei opt vor învăța la același liceu din București

1 minut de citit Publicat la 09:36 22 Iul 2026 Modificat la 09:38 22 Iul 2026

Trei dintre cei opt elevi care au obținut media de admitere 10 la Evaluarea Națională 2026 au fost repartizați la Colegiul Național "Gheorghe Lazăr" din București. FOTO: Facebook Colegiul Gheorghe Lazăr

Trei dintre cei opt elevi care au obținut media de admitere 10 la Evaluarea Națională 2026 au fost repartizați la Colegiul Național "Gheorghe Lazăr" din București.

Rezultatele repartizării computerizate la liceu pentru absolvenții clasei a VIII-a au fost publicate pe site-ul admitere.edu.ro și afișate la avizierele unităților de învățământ. Elevii pot afla liceul la care au fost repartizați introducând codul individual primit la Evaluarea Națională.

Dintre cei opt elevi, patru provin din Capitală, iar ceilalți patru sunt din județele Gorj, Iași, Mureș și Prahova, potrivit datelor publicate pe platforma oficială de admitere.

Colegiul Național "Gheorghe Lazăr" a atras cei mai mulți elevi cu media 10. Doi dintre aceștia au fost repartizați la specializarea Matematică-Informatică, iar unul la Științe ale Naturii. Ei provin de la Școala Gimnazială "I.G. Duca", Școala Gimnazială "Leonardo da Vinci" și Colegiul German "Goethe", toate din București.

Al patrulea elev din Capitală cu media de admitere 10 a absolvit Școala Gimnazială nr. 142 și a fost repartizat la Colegiul Național "Grigore Moisil", la specializarea Matematică-Informatică.

Ceilalți patru elevi cu medie maximă au rămas la licee din județele în care au studiat.

Astfel, un elev din Gorj, absolvent al Școlii Gimnaziale "Alexandru Ștefulescu" din Târgu Jiu, a fost repartizat la Colegiul Național "Spiru Haret" din același oraș, la Matematică-Informatică.

Un elev din Iași a fost repartizat la Colegiul Național "Costache Negruzzi", unde a și absolvit gimnaziul, la Matematică-Informatică.

Elevul din Mureș va continua la Colegiul Național "Alexandru Papiu Ilarian" din Târgu Mureș, la Științe ale Naturii.

Elevul din Prahova a fost repartizat la Colegiul Național "Nichita Stănescu" din Ploiești, la Matematică-Informatică.

Șase dintre cei opt elevi cu media 10 au ales specializarea Matematică-Informatică, iar ceilalți doi au optat pentru Științe ale Naturii.