Rezultate Admitere liceu 2026. Repartizarea computerizată în clasa a IX-a a fost publicată. Unde pot fi verificate listele

1 minut de citit Publicat la 09:12 22 Iul 2026 Modificat la 10:03 22 Iul 2026

Rezultate Admitere liceu 2026. Repartizarea computerizată în clasa a IX-a a fost publicată. FOTO: Agerpres

Rezultatele repartizării computerizate la liceu pentru absolvenții clasei a VIII-a au fost publicate pe site-ul admitere.edu.ro și afișate la avizierele unităților de învățământ. Elevii pot afla liceul la care au fost repartizați introducând codul individual primit la Evaluarea Națională.

Elevii pot verifica listele cu liceele la care au fost repartizați pe fiecare județ în parte, precum și lista locurilor care au rămas libere.

Rezultatele repartizării în licee pot fi vizualizate cu codul pe care fiecare elev l-a primit de la școală la Evaluarea Națională 2026.

Unde pot fi verificate rezultatele admiterii

Rezultatele repartizării la liceu 2026 vor fi afișate simultan în două locații principale:

Platforma oficială admitere.edu.ro – cea mai rapidă și accesibilă metodă. Elevii introduc codul unic primit la Evaluarea Națională 2026 pentru a vedea liceul, profilul/specializarea și locul atribuit. Platforma este optimizată pentru acces simultan și oferă rezultate individuale protejate.

Avizierele unităților de învățământ – listele complete vor fi afișate la școlile gimnaziale și la liceele din județ/municipiul București. Este util să verificați și fizic, mai ales dacă apar probleme tehnice temporare pe site.

Rezultatele sunt definitive în prima etapă (cu excepția contestațiilor ulterioare pentru situații speciale).

Ce trebuie să facă elevii după repartizare

După afișarea rezultatelor pe 22 iulie, urmează etapa de confirmare a locului. Perioada principală pentru depunerea dosarelor de înscriere la liceu este 23 – 28 iulie 2026. Elevii admiși (sau părinții/reprezentanții legali) trebuie să se prezinte la liceul repartizat cu dosarul complet.

Documente necesare pentru înscrierea la liceu în 2026:

Cerere de înscriere (o primește fiecare elev de la liceu);

Copie a certificatului de naștere al elevului;

Copie a cărții de identitate a elevului;

Copie a cărților de identitate ale ambilor părinți;

Adeverință cu domiciliul in cazul cartilor de identitate electronice;

Copie după hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului, în cazul părinților divorțați;

Foaia matricolă;

Adeverință cu notele și media de la Evaluarea Națională;

Adeverință medicală pentru înscrierea în clasa a IX-a cu fișa de vaccinări pe verso;

Consimțământ de prelucrare a datelor personale.

Este obligatorie prezența fizică sau prin împuternicire legală. Neconfirmarea locului în termen duce la pierderea acestuia și trecerea la etapa a doua de admitere. Programul de înscriere diferă în funcție de liceu. Verificați site-ul liceului, avizierul sau sunați la secretariat pentru informații despre program.