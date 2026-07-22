Un elev cu media aproape 9 nu are loc la liceu. 126 de elevi au rămas nerepartizați la liceu

1 minut de citit Publicat la 09:52 22 Iul 2026 Modificat la 09:52 22 Iul 2026

Un elev cu media aproape 9 nu are loc la liceu. 126 de elevi au rămas nerepartizați la liceu. FOTO: Agerpres

Un număr de 126 de elevi au rămas nerepartizați după prima etapă a admiterii la liceu din 2026. Cea mai mare medie din această categorie este 8.82.

Elevul nerepartizat cu cea mai mare medie, 8.82, provine de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București și a candidat tot în Capitală. Acesta a obținut nota 8.45 la Limba română și 9.20 la Matematică.

Următoarea medie este 8.37 și îi aparține unui absolvent al Liceului Teoretic Negrești-Oaș, din județul Satu Mare, care a candidat pentru un loc la un liceu din București.

Al treilea candidat din clasamentul elevilor nerepartizați are media 8 și provine de la Școala Gimnazială „SEB” din București.

Dintre cei 126 de candidați rămași fără un loc la liceu, trei au medii egale sau mai mari de 8.00.

Totodată, 12 elevi nerepartizați au medii mai mari de 7.

De ce au rămas nerepartizați elevi cu medii mari

Ministerul Educației și Cercetării a avertizat în ghidul oficial pentru admiterea la liceu că înscrierea unui număr prea mic de opțiuni sau introducerea unor coduri greșite poate duce la nerepartizare.

O asemenea situație poate apărea dacă elevul a selectat numai licee și specializări foarte căutate, unde locurile au fost ocupate de candidați cu medii mai mari.

Ministerul le-a recomandat elevilor să completeze cât mai multe opțiuni și să se asigure că numărul locurilor corespunzătoare acestora depășește poziția ocupată în ierarhia județeană.

Ce pot face elevii rămași nerepartizați

Elevii care nu au primit un loc în prima etapă pot participa la etapa a doua a admiterii.

Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației, pe 31 iulie vor fi afișate locurile rămase libere după prima etapă, în perioada 10-12 august se vor înscrie candidații, iar repartizarea va fi făcută în zilele de 17 și 18 august.

Etapa a doua este gestionată de comisiile județene de admitere și de Comisia de admitere a municipiului București. Elevii și părinții trebuie să urmărească anunțurile inspectoratelor școlare pentru a afla unde se depun cererile, ce documente sunt necesare și ce locuri mai sunt disponibile.