Inventatorul internetului lansează un apel la „păstrarea valorilor” de la începuturile WWW, în faţa expansiunii AI

Tim Berners-Lee, inventatorul internetului, 3 iunie 2026. Sursa foto: Getty Images

Confruntat cu ascensiunea inteligenţei artificiale (AI), Tim Berners-Lee, principalul inventator al World Wide Web în 1989, a îndemnat, într-un interviu acordat AFP, la „păstrarea valorilor” de la începutul internetului şi doreşte ca utilizatorii să poată filtra datele personale trimise giganţilor din industrie, potrivit Agerpres.

„Primatul persoanei, al individului” se află în centrul acestor valori şi „este important ca oamenii să utilizeze această tehnologie pentru a se asigura că clienţii lor, cetăţenii lor, păstrează controlul asupra propriilor date”, a declarat el de la festivalul tehnologic SXSW din Londra.

În 1989, fizicianul britanic devenit informatician a avut în vedere un sistem de partajare a informaţiilor care să permită oamenilor de ştiinţă să acceseze date de oriunde s-ar afla în lume.

În 1990 şi 1991, Tim Berners-Lee a scris programul care a creat primul browser de internet

Pe atunci angajat la Centrul de Calcul CERN (iniţial Consiliul European pentru Cercetări Nucleare, acum Organizaţia Europeană pentru Cercetări Nucleare), de lângă Geneva, a botezat această nouă reţea World Wide Web (WWW).

„Modelele AI constituie un strat nou, diferit” pe internet. „Ele folosesc faptul că web-ul conţine o cantitate imensă de date pentru a fi antrenate”, subliniază Berners-Lee, pentru care inteligenţa artificială este o inovaţie „interesantă”, dar una care are nevoie de reglementare.

El subliniază în special că, deşi web-ul are W3C (World Wide Web Consortium), o organizaţie de standarde pentru internet, AI nu este reglementat printr-un sistem similar.

În 1990 şi 1991, Tim Berners-Lee a scris programul care a creat primul browser de internet, punând bazele practice ale web-ului de astăzi. În acest proces, a inventat conceptele de URL (adresă de internet), HTTP (care permite accesarea unui site web) şi HTML (limbajul standard de computer pentru crearea paginilor web).

Hotărât să facă din web un spaţiu deschis, nu şi-a brevetat programul şi l-a pus la dispoziţia tuturor, ceea ce a contribuit la adoptarea sa pe scară largă.

„Au avut acces nelimitat la datele tuturor şi, dacă nu suntem atenţi, vom ajunge într-o situaţie foarte proastă”

Deşi utilizarea datelor cu caracter personal de către modelele de inteligenţă artificială ridică îngrijorări în rândul autorităţilor, în special în Europa şi Statele Unite, Tim Berners-Lee a făcut din protecţia acestora o prioritate de mai mulţi ani, în special prin startup-ul Inrupt, pe care l-a co-fondat şi lansat în 2018.

„Fără date, (modelele de inteligenţă artificială) nu pot exista”, subliniază John Bruce, celălalt co-fondator al companiei, intervievat şi el de AFP la Londra. „Au avut acces nelimitat la datele tuturor şi, dacă nu suntem atenţi, vom ajunge să ne aflăm într-o situaţie foarte proastă”, afirmă el.

Compania Inrupt se bazează pe portofele de date securizate care rămân în mâinile utilizatorilor şi lucrează la crearea unui asistent de inteligenţă artificială numit Charlie, care va putea filtra solicitările utilizatorilor către modele AI precum ChatGPT sau Claude.