Moment istoric pentru NASA: Avionul său experimental a depășit pentru prima dată viteza sunetului

1 minut de citit Publicat la 19:18 06 Iun 2026 Modificat la 19:18 06 Iun 2026

Premieră pentru NASA: avionul experimental X-59 a depășit pentru prima dată viteza sunetului. Foto: Getty Images

Avionul experimental X-59 al NASA a zburat pentru prima dată mai repede decât viteza sunetului, marcând un pas important în dezvoltarea tehnologiei de zbor supersonic silențios, scrie Euronews.

Pilotul de test al NASA, Jim „Clue” Less, a decolat și a aterizat la Baza Aeriană Edwards din California, atingând o viteză maximă de aproximativ Mach 1,1 (1.147 km/h) și o altitudine de 13.228 de metri.

Zborul a început vineri, la ora locală 11:08, și a durat 81 de minute. În timpul testului, echipa de ingineri s-a concentrat pe comportamentul aeronavei atât la viteze subsonice, cât și supersonice.

Reușita vine după o perioadă intensă de teste. De la primul zbor efectuat pe 28 octombrie 2025, echipa a realizat 16 zboruri în ultimele 90 de zile.

Administratorul NASA, Jared Isaacman, a declarat: „Sunt recunoscător echipei NASA și Lockheed Martin Skunk Works pentru ajutorul oferit pentru a ajunge în acest punct și sper ca aceasta să fie prima dintre numeroasele colaborări pe măsură ce reconstruim portofoliul de avioane experimentale X al NASA.”

X-59 este proiectat să zboare la viteze supersonice producând doar un zgomot redus, asemănător unei lovituri surde, în locul tradiționalului boom sonic puternic. În timpul acestui zbor, un avion F-15 al NASA a zburat în apropiere pentru a monitoriza aeronava experimentală.

Boom-urile sonice produse de F-15 au făcut imposibilă identificarea eventualelor zgomote generate de X-59.

În doar câteva zile, aeronava este așteptată să efectueze primul zbor în „condiții de misiune”. În cadrul acestui test, X-59 va atinge o viteză de croazieră de Mach 1,4 (1.489 km/h) și o altitudine de aproximativ 16.764 de metri.

Și la acest zbor, aeronava va fi însoțită de un avion de urmărire. Aceste condiții vor reprezenta baza de referință pentru etapa următoare a programului, când X-59 va survola mai multe comunități din Statele Unite.

Testele vor permite NASA să colecteze date despre modul în care oamenii percep zgomotul redus produs de aeronava supersonică. Ulterior, agenția va transmite rezultatele autorităților de reglementare din SUA și din alte țări, pentru a contribui la stabilirea unor noi standarde privind zgomotul produs de avioane.