Explozii la Kiev în timpul unui rar atac aerian rusesc în plină zi. Vitali Kliciko: "Staţi în adăposturi"

Publicat la 10:28 16 Mar 2026 Modificat la 10:29 16 Mar 2026

Apărarea antiaeriană a Ucrainei a doborât două rachete de croazieră care atacau capitala. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O serie de explozii au avut loc luni dimineaţă în centrul Kievului, au relatat jurnalişti ai AFP, autorităţile vorbind despre un atac rar, în plină zi, al dronelor ruseşti asupra capitalei ucrainene, potrivit Agerpres. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a transmis locuitorilor să meargă în adăposturi şi să rămână acolo pe toată durata bombardamentelor armatei Rusiei.

"Resturi de dronă au căzut în centrul oraşului", fără a provoca victime, a declarat edilul Vitali Kliciko. "Atacul inamic asupra Kievului continuă, staţi în adăposturi", a adăugat el.

Forţele aeriene au raportat pe Telegram că au fost lansate mai multe grupuri de drone de luptă şi cel puţin o rachetă.

Conform canalelor Telegram afiliate armatei ucrainene, apărarea antiaeriană a doborât două rachete de croazieră care atacau capitala.

Alerta de raid aerian a început în jurul orei locale 08:30, la Kiev, şi era încă în desfăşurare o oră mai târziu.

Potrivit canalelor de monitorizare Telegram, până la 30 de drone de tip Shahed au vizat infrastructura energetică, au scris jurnaliştii publicaţiei The Kyiv Independent.

Acesta este un atac rar în plină zi asupra Kievului, un oraş cu aproximativ trei milioane de locuitori, care a fost frecvent vizat pe timp de noapte de Rusia de la începutul invaziei sale din februarie 2022.