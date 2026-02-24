Rușii acuză Marea Britanie și Franța că „vor să doteze Ucraina cu o bombă nucleară sau cu o «bombă murdară»”

Regimul de la Kremlin susține că „elitele britanice și franceze” explorează activ posibilități prin care ar putea să doteze Ucraina cu bomba nucleară sau cu o „bombă murdară”. „Astfel de planuri nesăbuite arată că Londra și Parisul au pierdut contactul cu realitatea”, scriu reprezentanții regimului de la Kremlin, la aniversarea a patru ani de când armata rusă a invadat Ucraina.

Într-o postare pe rețelele sociale, ministerul de externe rus susține că Marea Britanie și Franța au în plan să înarmeze nuclear Ucraina.

Între timp, purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, spune că „operațiunea militară specială”, numele folosit de regimul putinist pentru a se referi la invazia sângeroasă pe care a pornit-o acum patru ani pentru distrugerea Ucrainei, va continua.

⚡️ Russia’s Foreign Intelligence Service:



The British & French elites are actively exploring ways to supply Kiev with a nuclear bomb, or at least a so-called “dirty bomb”.



Such reckless plans show that London & Paris have lost touch with reality.

„Operaţiunea Militară Specială continuă. În acelaşi timp, Rusia îşi menţine disponibilitatea de a-şi realiza obiectivele pe cale politică şi diplomatică. Activitatea în această direcție continuă de asemenea. În orice caz, interesele Rusiei vor fi asigurate”, a declarat Peskov.

Peskov a fost întrebat dacă „crede” că se poate încheia războiul din Ucraina pe cale diplomatică.

„De fapt, această speranță nu ne-a părăsit niciodată de la început. Știți că, de la bun început, s-au făcut eforturi pentru a încheia situația pe cale pașnică. Au fost elaborate acorduri și așa mai departe

Iar apoi, după intervenția Marii Britanii în acest proces pașnic, problema a revenit din nou pe calea militară. Continuăm eforturile pentru pace. Poziția noastră este clară și consecventă. Acum totul depinde de acțiunile regimului de la Kiev (numele pe care Rusia îl folosește pentru a se referi la guvernul ales democratic al Ucrainei - n. red.)”, a spus reprezentantul Kremlinului.