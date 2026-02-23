După patru ani de invazie, Volodimir Zelenski spune că Putin „a început deja Al Treilea Război Mondial”. „Trebuie să-l oprim”

BBC i-a luat lui Zelenski un interviu, la împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei. Foto: Getty Images

Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu pentru BBC, că Vladimir Putin a început deja Al Treilea Război Mondial și că singurul răspuns viabil ar trebui să fie o presiune intensă militară și economică pentru a-l forța să renunțe.

„Consider că Putin deja l-a început (Al Treilea Război Mondial – n. red.). Întrebarea este cât de mult teritoriu va reuși să ocupe și cum îl putem opri.

Rusia vrea să impună lumii un mod diferit de a trăi și vrea să schimbe viețile oamenilor, viețile pe care ei și le-au ales”, a declarat Volodimir Zelenski, cu câteva zile înainte de împlinirea a patru ani de când Rusia a invadat Ucraina.

Președintele ucrainean vine, în preajma acestei aniversări dureroase, cu un nou mesaj de sfidare și de rezistență în fața invadatorilor.

El rămâne încrezător că Ucraina va câștiga războiul, dar și determinat să nu cedeze teritoriile țării sale invadatorilor.

Cedarea de teritorii

Jurnalistul Jeremy Bowden, cel care i-a luat interviul lui Zelenski, l-a întrebat pe președintele ucrainean dacă cererea imperativă a rușilor de a le preda Donbasul – o „curea” de orașe-fortăreață, așa cum le numește Ucraina, dar și teritorii extinse în regiunile Herson și Zaporojie – este rezonabilă dacă produce un armistițiu.

„Eu văd lucrurile aste în mod diferit. Nu privesc asta doar ca pe un teritoriu. O văd ca pe o abandonare. Slăbirea pozițiilor noastre, abandonarea unor sute de mii de oameni dintre ai noștri care trăiesc acolo. Așa o văd eu. Și sunt absolut sigur că o astfel de «retragere» ne va diviza societatea”, a declarat Zelenski.

Apoi, jurnalistul BBC l-a întrebat dacă acesta ar fi un preț bun pentru a-l satisface pe Putin și dacă consideră că dictatorul rus chiar ar fi mulțumit cu atât.

„Probabil că l-ar satisface pentru o perioadă, pentru că și el are nevoie de o pazuă, dar imediat ce-și va reveni, partenerii noștri europeni spun că ar dura trei până la cinci ani.

În opinia mea, s-ar putea recupera în nu mai puțin de câțiva ani. Unde am merge apoi? Nu știm, dar este un fapt că el va vrea să continue războiul”, a răspuns liderul de la Kiev.

„Luptăm pentru independența Ucrainei”

Jurnalistul BBC povestește și despre întâlnirea efectivă cu Zelenski, care l-a primit în palatul prezidențial de la Kiev sub o pază riguroasă și verificări atente.

O vizită la un șef de stat presupune verificări foarte riguroase mereu, dar intrarea în clădirile prezidențiale de la Kiev duce procesul la un nivel rar văzut, scrie BBC.

Zelenski, o persoană deosebit de rezilientă, pare acum că nu are doar sarcina de a sta drept în fața lui Vladimir Putin, ci și de a rezista în fața președintelui SUA, Donald Trump.

Trump, la peste un an de când și-a început mandatul, deseori a luat poziții pro-ruse, a făcut declarații parcă dictate de propaganda Kremlinului și pune o presiune mult mai mare pe Ucraina să oprească războiul decât pe Rusia.

Diplomații occidentali spun, încă de vara trecută, că Trump este de acord cu Putin pe tema concesiilor teritoriale și crede că ele sunt „cheia” armistițiul pe care Trump și-l dorește.

BBC l-a întrebat pe Zelenski dacă consideră că „analizele” lui Trump și ale altora au sens.

„Unde vă aflați acum? Astăzi suntem la Kiev, vă aflați în capitala patriei noastre, în Ucraina. Sunt recunoscător pentru asta. Vom pierde oare? Sigur că nu, pentru că noi luptăm pentru independența Ucrainei”, a răspuns liderul ucrainean.

Dincolo de victoria, Zelenski spune că vrea dreptate pentru Ucraina

Zelenski deseori spune că Ucraina poate câștiga războiul, însă cum ar arăta o astfel de victorie, se întreabă jurnalistul BBC.

Victoria, spune Zelenski, ar însemna revenirea la viața normală pentru ucraineni și oprirea măcelului.

Dar, mai important, perspectiva lui Zelenski pare să fie o viziune mai extinsă asupra victoriei, pentru că îl vede pe Putin ca fiind o amenințare globală.

„Consider că a-l opri pe Putin și a nu-l lăsa să ocupe Ucraina este o victorie pentru întregul glob. Pentru că Putin nu se va opri la Ucraina”.

„O vom face, vom recupera tot teritoriul, asta mi-e foarte limpede. E doar o chestiune de timp. Să o facem acum ar însemna să pierdem un număr uriaș de oameni – milioane – pentru că armata rusă este mare și înțelegem costurile unor astfel de pași. Nu avem suficienți oameni și i-am pierde și pe cei pe care-i avem. Și atunci, ce rost ar mai avea teritoriile fără oamenii care locuiesc acolo? Sincer, niciunul.

N-avem nici suficiente arme. Dar asta nu depinde doar de noi, ci și de partenerii noștri.

Pentru moment nu e posibil, dar revenirea la frontierele din 1991 este, fără dubiu, nu doar o victorie, ci și dreptate. Victoria Ucrainei înseamnă păstrarea independenței noastre, și o victorie a dreptății pentru toată lumea este recuperarea tuturor teritoriilor noastre”.

„Președinții se schimbă, instituțiile rămân”

Volodimir Zelenski a vorbit și de relația deseori tensionată cu Donald Trump și a glumit și pe tema celor mai acide declarații ale acestuia la adresa sa.

„Nu sunt dictator și nici nu am început eu războiul, cam asta e”, a răspuns Zelenski râzând.

Întrebat dacă poate să aibă încredere în Trump, Zelenski a replicat:

„Nu e vorba doar de președintele Trump, vorbim de America. Suntem toți președinți pe timpul mandatelor noastre. Noi am vrea, de exemplu, garanții pe 30 de ani. Elitele politice se vor schimba, liderii se vor schimba”, a spus președintele ucrainean.

„Garanțiile trebuie ratificate în Congres pentru un motiv, pentru că nu e vorba doar de președinți. E nevoie de Congres – președinții se schimbă, instituțiile rămân”.

El a vorbit și de posibilele alegeri din Ucraina, care nu pot avea loc din punct de vedere legal pe perioada legii marțiale.

Donald Trump pune presiune pe el de peste un an să organizeze alegeri, sperând probabil că va fi înlocuit de un personaj mai maleabil, dispus să cedeze în fața lui și a lui Putin.

Zelenski spune că organizarea de alegeri este „tehnic” posibilă, dar că e nevoie de timp pentru schimbarea legii. Liderul ucrainean spune că înainte de așa ceva e nevoie de garanții de securitate pentru Ucraina.

Asta pentru că e dificil de organizat alegeri într-o țară aflată în război, cu un număr uriaș de refugiați și cu bombardamente constante din partea armatei ruse.

„Dar dacă asta e o condiție ca să oprim război, păi hai să o facem. Le-am spus, «Sincer, mereu vorbiți de problema alegerilor». Le-am spus partenerilor – «Trebuie să vă hotărâți la un lucru – vreți să scăpați de mine sau chiar vreți alegeri. Dacă vreți alegeri, atunci haideți să facem alegeri». Să le facem într-un fel în care să poată să fie recunoscute de poporul ucrainean. Și voi înșiși trebuie să puteți să le recunoașteți ca alegeri legitime”.

Scandalurile de corupție

Volodimir Zelenski are adversari și critici duri în Ucraina. Guvernul său a fost zguduit, toamna trecută, de un scandal de corupție care a dus la plecarea celui mai apropiat consilier al său. Totuși, Zelenski, cu o echipă nouă, continuă să aibă o cotă de popularitate la care majoritatea liderilor din Europa doar visează.

Și-a iritat uneori aliații prin solicitările constante pentru echipamente tot mai numeroase și mai performante. Una dintre acuzațiile care i-au fost aduse în Biroul Oval de către Donald Trump și JD Vance, în urmă cu un an, a fost că nu este suficient de recunoscător.

Cel mai recent punct de pe lista sa este obținerea permisiunii de a produce sub licență arme americane, inclusiv rachete de apărare anti-aeriană Patriot.

„Astăzi problema este apărarea aeriană. Aceasta este cea mai dificilă chestiune. Din păcate, partenerii noștri încă nu ne acordă licențe pentru a produce noi înșine sisteme, de exemplu sisteme Patriot, sau chiar rachete pentru sistemele pe care le avem deja. Până acum nu am obținut succes în această privință.”

Jurnalistul BBC l-a întrebat de ce partenerii occidentali nu fac acest lucru.

„Nu știu. Nu am un răspuns”.

La finalul interviului, a trecut de la ucraineană la engleză. A fost întrebat dacă ar trebui să ne pregătim pentru un război și mai lung în Ucraina.

„Nu, nu, nu, sunt două direcții paralele. Joci șah cu mulți lideri, nu doar cu Rusia. Nu există o singură cale corectă. Trebuie să alegi mai mulți pași paraleli, mai multe direcții paralele. Iar una dintre aceste căi paralele va aduce, cred eu, succes. Pentru noi, succes înseamnă să-l oprim pe Putin”.

A fost întrebat și dacă crede că Vladimir Putin va opri de unul singur războiul și dacă va fi suficientă presiunea Occidentului.

„Da și nu. Vom vedea. Da și nu. Nu vrea, dar faptul că nu vrea nu înseamnă că nu o va face”.