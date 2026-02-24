Medvedev a amenințat Europa cu o invazie, „ca în 1945”. MAE i-a dat replica, personal: „Dima, ca în 1989, rușii primesc bilete dus”

Dmitri Medvedev și Andrei Țărnea. Colaj Foto: Getty Images / Agerpres

Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a publicat, marți, un mesaj pe X care a stârnit o reacție din partea purtătorului de cuvânt al MAE român, Andrei Țărnea.

„Kaja (N.r. - Kaja Kallas), șobolanul blond, a spus că lucrează pentru a se asigura că sute de mii de foști militari ruși nu vor intra niciodată în spațiul Schengen. Ei bine, pot intra fără viză dacă vor, ca în 1812 (anul în care Napoleon Bonaparte a declanșat invazia împotriva Rusiei și a fost învins - n. red.) sau 1945”, a scris Medvedev, amenințând astfel Europa cu o invazie.

Purtătorul de cuvânt al MAE român i-a răspuns personal, spunând că „militarii ruși primesc bilete dus”.

Kaja, the blonde rat, said she was working to ensure that 100s of thousands of former Russian servicemen would never enter Schengen. What a loss for our fighters. Well, they can enter it without visas if they want to. Like in 1812 or 1945. Happy Defender of the Fatherland Day! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 23, 2026

Purtătorul de cuvânt al MAE român i-a răspuns, personal, lui Medvedev, spunând că „la fel ca în 1856 (Războiul Crimeei, în care Rusia a fost învinsă de o coaliție condusă de Regatul Unit și Franța - n. red.) , 1905 (Războiul Ruso-Japonez, în care Rusia a fost învinsă rușinos de Japonia), 1921 (Războiul Polono-Sovietic, în care URSS-ul nou înființat a fost învins de Polonia renăscută după Primul Război Mondial - n. red.) sau 1989 (anul prăbușirii lagărului sovietic - n. red.), militarii ruși primesc bilete dus”. Reacția a venit chiar în secțiunea de comentarii a postării.

„Foștii politicieni lipsiți de importanță care numesc orice femeie «șobolan» ar trebui ignorați, dar femeile și fetele din Rusia sau din orice altă parte a lumii merită mult mai mult. Este revelator faptul că, în timp ce el împroașcă cu otravă josnică femeile online, femeia pe care încearcă să o discrediteze călătorește prin lume și modelează politica”, a scris Andrei Țărnea.

Former minor statesmen calling any woman “a rat” are better ignored but women & girls in Russia or anywhere in the world deserve way better. It is telling that while he is spewing vile poison against women online the woman he attempts to belittle travels the world shaping policy. — Purtator de cuvant MAE Romania/ MFA spokesperson (@PdCMAERO) February 23, 2026

„Dima, spațiul Schengen este un spațiu al libertății, al legii și al securității, așa că nu este destinat agresorilor imperiali ilegali care încă încearcă să cucerească vecinii suverani. La fel ca în 1856, 1905, 1921 sau 1989, militarii ruși primesc bilete dus când întreprind războaie similare la ordinul Kremlinului”, a mai spus oficialul, într-un alt comentariu.

Dima, Schengen is a space of freedom, law & security so it is not for illegal imperial aggressors that still try to conquer sovereign neighbours. Like in 1856, 1905, 1921 or 1989 Russian servicemen get one way tickets when they are undertaking at Kremlin’s orders similar wars. — Purtator de cuvant MAE Romania/ MFA spokesperson (@PdCMAERO) February 23, 2026