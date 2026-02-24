Antena 3 CNN Politică Medvedev a amenințat Europa cu o invazie, „ca în 1945”. MAE i-a dat replica, personal: „Dima, ca în 1989, rușii primesc bilete dus”

Andrei Paraschiv
2 minute de citit Publicat la 11:45 24 Feb 2026 Modificat la 11:46 24 Feb 2026
Dmitri Medvedev și Andrei Țărnea. Colaj Foto: Getty Images / Agerpres

Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a publicat, marți, un mesaj pe X care a stârnit o reacție din partea purtătorului de cuvânt al MAE român, Andrei Țărnea.

„Kaja (N.r. - Kaja Kallas), șobolanul blond, a spus că lucrează pentru a se asigura că sute de mii de foști militari ruși nu vor intra niciodată în spațiul Schengen. Ei bine, pot intra fără viză dacă vor, ca în 1812 (anul în care Napoleon Bonaparte a declanșat invazia împotriva Rusiei și a fost învins - n. red.) sau 1945”, a scris Medvedev, amenințând astfel Europa cu o invazie.

Purtătorul de cuvânt al MAE român i-a răspuns personal, spunând că „militarii ruși primesc bilete dus”.

Purtătorul de cuvânt al MAE român i-a răspuns, personal, lui Medvedev, spunând că „la fel ca în 1856 (Războiul Crimeei, în care Rusia a fost învinsă de o coaliție condusă de Regatul Unit și Franța - n. red.) , 1905 (Războiul Ruso-Japonez, în care Rusia a fost învinsă rușinos de Japonia), 1921 (Războiul Polono-Sovietic, în care URSS-ul nou înființat a fost învins de Polonia renăscută după Primul Război Mondial - n. red.) sau 1989 (anul prăbușirii lagărului sovietic - n. red.), militarii ruși primesc bilete dus”. Reacția a venit chiar în secțiunea de comentarii a postării.

„Foștii politicieni lipsiți de importanță care numesc orice femeie «șobolan» ar trebui ignorați, dar femeile și fetele din Rusia sau din orice altă parte a lumii merită mult mai mult. Este revelator faptul că, în timp ce el împroașcă cu otravă josnică femeile online, femeia pe care încearcă să o discrediteze călătorește prin lume și modelează politica”, a scris Andrei Țărnea.

„Dima, spațiul Schengen este un spațiu al libertății, al legii și al securității, așa că nu este destinat agresorilor imperiali ilegali care încă încearcă să cucerească vecinii suverani. La fel ca în 1856, 1905, 1921 sau 1989, militarii ruși primesc bilete dus când întreprind războaie similare la ordinul Kremlinului”, a mai spus oficialul, într-un alt comentariu.

