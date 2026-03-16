Surse: După Petromidia, și rafinăria Petrobrazi intră parțial în revizie în următoarele două săptămâni, în plină criză a carburanților

1 minut de citit Publicat la 14:33 16 Mar 2026 Modificat la 14:33 16 Mar 2026

După Petromidia, și rafinăria Petrobrazi intră parțial în revizie.

Rafinăria Petrobrazi va intra parțial în revizie în următoarele două săptămâni, după ce una dintre instalații va fi oprită pentru lucrări de mentenanță planificate, au declarat surse pentru Antena 3 CNN. Măsura a fost luată în contextul în care și activitățile de producție din Petromidia, cea mai mare rafinărie din țară, sunt sistate pentru revizie, în plină criză a carburanților.

Oprirea vizează doar una dintre instalațiile rafinăriei, în timp ce restul producției va continua.

Estimările arată că, la nivelul trimestrului, rafinăria va funcționa la aproximativ 90% din capacitate. Asta înseamnă o reducere de circa 10% a producției de carburanți în această perioadă.

Chiar și în aceste condiții, nu sunt așteptate probleme de aprovizionare, deoarece au fost făcute din timp stocurile necesare de combustibili, potrivit surselor.

Ministerul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis că România este pregătită și dispune de stocuri de benzină și motorină, inclusiv în actualul context tensionat de pe piața carburanților.

În prezent, Petrobrazi asigură aproximativ o treime din producția națională de carburanți.

Și activitățile de producție din rafinaria Petromidia sunt în prezent sistate pentru desfășurarea reviziei tehnice programate. Asta deși ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat la Antena 3 CNN că una dintre măsurile luate pentru a opri creșterile de prețuri la pompă, în contextul crizei petrolului, este amânarea reviziilor tehnice la rafinăria Petromidia.

Rompetrol Rafinare a anunțat printr-un comunicat de presă că în prezent, activitățile de producție din rafinăria Petromidia sunt sistate pentru desfășurarea lucrărilor de revizie programată, acestea fiind în curs, conform graficului agreat.

“Lucrările sunt absolut necesare pentru funcționarea optimă și în deplină siguranță a celei mai mari rafinării din țară”, se menționează în comunicat.

Conform sursei citate, oprirea este realizată în baza unui calendar clar, cu revizii generale programate la un interval de 4 ani și opriri tehnologice efectuate la un interval de 2 ani, pentru lucrări intermediare.

Între timp, România a solicitat de la administrația Trump o derogare privind reluarea activității la rafinăria Petrotel a grupului Lukoil.