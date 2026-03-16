Colonel SRI, după amenințarea Iranului la adresa României: „Atât le mai merge iranienilor să amenințe: claxonul”

Iranul a transmis un avertisment direct României după ce autoritățile de la București au aprobat desfășurarea temporară de echipamente militare americane pe teritoriul țării. Specialistul în Orientul Mijlociu Flavius Maria Caba și colonelul SRI în rezervă Tudor Păcuraru au explicat, la Antena 3 CNN, că reacția Teheranului era de așteptat și că, deși amenințările vizează în principal zona cibernetică și propaganda de război, România dispune de sisteme de apărare capabile să contracareze eventuale atacuri cu rachete balistice.

România este menționată direct într-un avertisment transmis de Iran, după ce autoritățile de la București au aprobat solicitările Statelor Unite privind desfășurarea temporară de echipamente și capabilități militare pe teritoriul țării. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian a declarat că implicarea unor state din Europa de Est în sprijinul operațiunilor americane ar echivala cu o participare la agresiunea militară împotriva Iranului.

„În ceea ce privește unele țări din Europa de Est, în mod special România, pe care ați menționat-o, am auzit că există interviuri și declarații pe subiect. Fără o îndoială, o asemenea acțiune ar însemna participarea la agresiunea militară împotriva Iranului”, a transmis oficialul iranian.

Flavius Maria Caba spune că o reacție din partea Iranului era previzibilă, în condițiile în care nu multe state din flancul estic al NATO au permis folosirea spațiului aerian și terestru pentru operațiuni militare americane.

„Era de așteptat, la un anumit moment, ca această amenințare să devină punctuală, pentru că nu foarte multe state din flancul estic al NATO, în special din Europa de Est, cum a fost și menționat, au permis aeronavelor militare americane utilizarea spațiului aerian și terestru pentru a sprijini operațiunile din Iran. Deci era probabil de așteptat”, a explicat specialistul.

Acesta a avertizat că amenințările nu se limitează neapărat la un atac militar direct.

„Pe lângă acea amenințare directă, cu rachete balistice, ar putea exista și alte tipuri de amenințări, și anume amenințări cyber, pe linie cibernetică, dar și amenințări – puțin probabile – pe linie teroristă, adică utilizarea unor celule adormite. Puțin probabil, dar amenințările principale rămân acestea: în principal cyberul și, în secundar, probabil la un nivel foarte redus, rachetele balistice”, crede Caba.

În opinia sa, România dispune însă de capabilități de apărare împotriva unor astfel de atacuri, prin sistemul antirachetă de la Deveselu.

„Noi avem acest sistem de apărare antirachetă, și anume Aegis Ashore. În ceea ce privește acesta, este utilizat pentru rachete balistice și are interceptori de tip SM-3. Iranul dispune de anumite capabilități. Nu cunoaștem numărul acestora, dar vorbim despre rachete balistice cu rază medie sau lungă de acțiune. În condițiile actuale însă, rămânem precauți în ceea ce privește distanța. Bineînțeles, până ar ajunge la noi, mai există și alte componente ale acestui scut de apărare antibalistică”, a explicat el.

Colonelul SRI în rezervă Tudor Păcuraru consideră că mesajul transmis de Iran nu reprezintă o evoluție surprinzătoare.

„Nu e nimic nou. În urmă cu două săptămâni, ambasadorul nostru la Teheran a fost convocat la Ministerul de Externe și amenințat. Atâta puteau face. Nu puteau amenința altfel portavioanele americane care-i încolțeau”, a afirmat acesta.

Păcuraru mai precizează că avertismentul trebuie analizat și în contextul războiului informațional care însoțește conflictul din Orientul Mijlociu.

„Acum trebuie să ne uităm în ce context vine această amenințare. Suntem confruntați cu un val de mesaje false în care se arată că Tel Aviv și alte orașe din Israel ar fi fost demolate de rachetele iraniene. Nimic mai fals. Acolo lucrurile sunt stabile. Sunt câteva lovituri în fiecare noapte, care împiedică populația să doarmă. Chiar aseară am luat legătura cu un cunoscut din Israel și l-am întrebat de unde circulă pozele acestea pe TikTok cu orașele lor făcute praf. Mi-a spus simplu: dinspre Rusia. Este război psihologic, că altfel nu reușesc să-i ajute pe iranieni. Atât le mai merge iranienilor să amenințe: claxonul”, a declarat el.

Flavius Maria Caba a subliniat că România este menționată explicit tocmai pentru că a permis dislocarea temporară de echipamente militare americane.

„Această amenințare explicită a venit exact după aprobarea României de a permite echipamentelor militare americane să utilizeze spațiul nostru. Bulgaria a permis tranzitul, dar nu staționarea pe termen lung. Noi am permis o dislocare de până la 90 de zile. De aceea suntem menționați direct”, a spus specialistul.

La rândul său, Tudor Păcuraru a comentat și poziția diplomatică exprimată de Iran.

„Ministrul de Externe al Iranului se exprimă într-un mod moderat. Sunt formulări cu consecințe juridice și politice. Alianța politică cu regimul ayatollahilor, care împușcă oameni pe stradă, nu ne interesează. În ceea ce privește consecințele juridice, n-au decât să încerce să dea restul planetei în judecată. Au fost condamnați de peste 130 de națiuni. N-a mai existat o asemenea unanimitate de multe decenii”, a spus colonelul în rezervă.

El a adăugat că desfășurarea de aeronave militare americane nu este un fenomen izolat în regiune.

„Trebuie să știți că și în Bulgaria sunt mai multe avioane: sunt nouă, nu patru, dar rușii nu se leagă de ele, că este o relație mai veche de prieteșug, pe care rușii ar vrea s-o vadă reînviată cu Bulgaria”, a mai spus Tudor Păcuraru.