Trafic blocat 7 ore pe DN1, în Sibiu, după ce o cisternă care transporta gaz butan s-a răsturnat. Localnicii, evacuaţi preventiv

1 minut de citit Publicat la 08:12 24 Feb 2026 Modificat la 08:12 24 Feb 2026

Trafic blocat 7 ore pe DN1, în Sibiu, după ce o cisternă care transporta gaz butan s-a răsturnat. Sursa foto: ISU

Traficul rutier a fost blocat 7 ore pe DN1, în localitatea Scoreiu din judeţul Sibiu, unde s-a răsturnat, în afara părţii carosabile, o cisternă care transporta gaz butan. Locuitorii din zonă au fost evacuaţi preventiv, iar şoferii au circulat pe rute alternative.

Luni dimineaţă, autocisterna a fost repusă pe roți și a fost tractată într-o zonă sigură din extravilanul localității Scoreiu. În cursul zilei, va sosi la locul evenimentului o altă autocisternă în vederea transvazării încărcăturii. Până la sosirea cisternei goale, preventiv va supraveghea zona o autospecială de stingere.

ISU a intervenit pe DN1, la Scoreiu, cu trei autospeciale de stingere, două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, şi o autospecială de transport personal cu victime multiple, plus o autospecială CBRN. A fost chemată în ajutor şi autospeciala cu roboţi din cadrul ISU Braşov.

Potrivit ISU Sibiu, au fost evacuaţi locuitorii din apropiere, din cauza scăpărilor uşoare de gaze, notează Agerpres.

"Din primele informaţii sunt uşoare scăpări de gaze. Preventiv, a fost stabilit un perimetru de siguranţă de 800 m. Locuitorii de pe această rază sunt evacuaţi preventiv", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Andreea Ştefan.

Totodată, a fost transmis mesaj de avertizare RO-ALERT pentru locuitorii din zonă.ISU a transmis că au fost evacuaţi de pe o rază de 1 km aproximativ 20 de locuitori.