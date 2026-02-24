Viscol istoric în SUA: Stratul de zăpadă are aproape un metru. Sute de mii de case fără curent electric și mii de zboruri anulate

Un viscol de o amploare rară a învăluit în alb o mare parte din nord-estul Statelor Unite, luni, perturbând viaţa de zi cu zi a peste 40 de milioane de persoane, transmite AFP, preluată de Agerpres. Până la 90 de centimetri de zăpadă s-au aşternut în unele zone, iar rafalele au atins 90 de kilometri la oră.

"Potrivit prognozelor actuale, ce a fost mai rău a trecut", a anunţat primarul oraşului New York, Zohran Mamdani, luni după-amiază, într-o conferinţă de presă.

Între 40 şi 50 de centimetri de zăpadă proaspătă s-au depus în cea mai mare parte a oraşului, un strat care era de aşteptat să crească cu 4 până la 7 centimetri, a spus edilul.

Pe aeroportul Providence din Rhode Island se acumulase un strat de 83 de centimetri de zăpadă proaspătă şi era posibil ca acesta să ajungă la 90 centimetri până seara.

O mare parte a acestui stat ar urma să rămână paralizată marţi, numeroase şcoli fiind închise, potrivit media locale.

Serviciul Naţional de Meteorologie a avertizat, de asemenea, asupra riscului de inundaţii în anumite zone ale statului New York, în New Jersey şi Massachusetts.

Guvernatorii a opt state (Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania şi Rhode Island) au declarat stare de urgenţă.

Din cauza furtunii, aproximativ 570.000 de locuinţe au rămas fără energie electrică în jurul orei locale 20:00 GMT, dintre care peste 285.000 în Massachusetts.

"Nu vreau să mai văd zăpadă"

În întreaga regiune, şcolile, serviciile municipale, afacerile, chiar şi sediul Naţiunilor Unite din Manhattan, au rămas închise luni.

După o altă furtună, la 26 ianuarie, Dylan, în vârstă de 11 ani, "nu a mai văzut niciodată atâta zăpadă" şi "îi place la nebunie". "Este foarte distractiv să te joci în zăpadă", a declarat el pentru AFP.

"Este frumos", a exclamat Chris Crowell, în vârstă de 45 de ani, după o plimbare de dimineaţă prin oraş, înainte de a lucra de acasă.

În Wildwood, în statul vecin New Jersey, Vincent Greer, pe de altă parte, s-a declarat "sătul". "Nu vreau să mai văd zăpadă", a exclamat el în timp ce deszăpezea o alee din faţa casei. "Nu văd nimic şi am îngheţat!", a spus el.

Transportul a fost dat peste cap

În unele zone, transportul public - inclusiv serviciile feroviare - a fost perturbat luni şi chiar sistat în New Jersey.

În New York, circulaţia vehiculelor neesenţiale (maşini personale, camioane, motociclete şi biciclete electrice), care fusese interzisă duminică seara, a fost permisă din nou la prânz, însă călătoriile erau considerate în continuare periculoase.

Peste 6.000 de zboruri au fost, de asemenea, anulate până la jumătatea după-amiezii, potrivit site-ului de specialitate FlightAware, aeroporturile din New York, Boston şi Philadelphia fiind cele mai afectate. Se preconiza ca aceste perturbări să continue şi marţi, fiind deja anunţate aproape 2.000 de anulări.

La sfârşitul lunii ianuarie, o furtună urmată de o perioadă prelungită de frig s-a soldat cu aproximativ 100 de morţi în întreaga ţară, dintre care cel puţin 18 doar în New York City, majoritatea din cauza hipotermiei.

"Nu avem cunoştinţă de niciun deces legat de această furtună de zăpadă pe străzile oraşului nostru sau în locuri publice", a declarat luni noul primar democrat al oraşului New York, care a preluat funcţia la începutul lunii ianuarie.

La fel ca Philadelphia şi Boston, metropola şi-a intensificat măsurile luate pentru adăpostirea de urgenţă pentru persoanele vulnerabile, începând de duminică, în special cu autobuze şi şcoli accesibile celor care au nevoie să se încălzească.