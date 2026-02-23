O furtună istorică de zăpadă loveşte nord-estul SUA. Stare de urgenţă în mai multe state şi interdicţie de circulaţie la New York

O furtună istorică de zăpadă loveşte nord-estul SUA. Sursa foto: profimedia

O furtună istorică de zăpadă a început, de duminică seară, să lovească nord-estul Statelor Unite ale Americii. Condiţiile meteo fără precedent în ultimii 10 ani au provocat pene de curent, iar la New York au fost impuse restricţii de circulaţie până luni, la prânz. În mai multe state a fost declarată stare de urgenţă, notează BBC.

Starea de urgență a fost instaurată în mai multe state americane, inclusiv Massachusetts, Connecticut, Delaware, New Jersey și Rhode Island. Altele au instituit restricții sau interdicții de călătorie din cauza viscolului, iar mii de zboruri au fost anulate.

Meteorologii au spus că o mare parte din nord-estul SUA va fi afectat de duminică seara până luni, la prânz.

Se așteaptă să fie cea mai puternică furtună din nord-est, din ultimii 10 ani, pentru o mare parte a regiunii, aducând ninsori, vânturi puternice și inundații costiere.

Strat de zăpadă de 25 cm

Până la miezul nopții, o mare parte din nord-est fusese deja acoperită de câțiva centimetri de zăpadă, cu 25 cm raportați în Manorville, New York și Howell, New Jersey, potrivit Serviciului Național de Meteorologie al SUA (NWS).

Aproximativ 40 de milioane de oameni sunt afectaţi de avertizarea de viscol, iar alte 19 milioane - de avertizarea de furtună de iarnă, care acoperă Munții Apalași Centrali, de la Carolina de Nord până la coasta Maine.

„Deși am mai avut parte de astfel de fenomene care produc ninsori abundente, au trecut câțiva ani de când am văzut un fenomen de această magnitudine într-o regiune atât de vastă, în această parte foarte populată a țării”, a declarat Cody Snell, meteorolog, la CBS News.