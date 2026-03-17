Regele Spaniei recunoaște „numeroasele abuzuri” din cucerirea Americilor: Conchistadorii nu ne fac mândri

Publicat la 11:44 17 Mar 2026 Modificat la 11:47 17 Mar 2026

Regele Spaniei, Felipe al VI-lea. sursa foto: Getty

Regele Spaniei, Felipe al VI-lea, a declarat că procesul de cucerire a Americilor a implicat „numeroase abuzuri” și „controverse etice”, într-un moment în care tensiunile dintre Spania și Mexic persistă din cauza solicitărilor de scuze pentru crimele comise în perioada colonială, scrie AP.

Monarhul spaniol a făcut aceste afirmații luni, într-o discuție cu ambasadorul Mexicului în Spania, Quirino Ordaz, în timpul unei vizite la o expoziție muzeală din Madrid dedicată rolului femeilor în Mexicul precolumbian.

„Există lucruri pe care, atunci când le studiem, ajungem să le înțelegem, iar cu valorile noastre de astăzi, evident că nu ne pot face să ne simțim mândri”, a declarat acesta, referindu-se la cucerirea spaniolă.

„Dar trebuie înțelese în contextul lor, nu printr-un prezentism moral excesiv, ci printr-o analiză obiectivă și riguroasă”, a adăugat el.

Declarațiile simbolice ale regelui vin după ani de tensiuni diplomatice între Spania și Mexic, generate de cererile repetate ale guvernului mexican ca Spania să își ceară scuze pentru cucerirea Mexicului din perioada 1519 -1521, care a dus la moartea unei mari părți a populației prehispanice.

În perioada colonială, Spania a condus unul dintre cele mai mari imperii din istorie, cu teritorii întinse pe cinci continente între secolele XVI și XVIII, inclusiv mare parte din America Centrală și de Sud.

După înfrângerea aztecilor în 1521, de către spanioli și aliații lor indigeni, Ciudad de México a devenit centrul puterii coloniale spaniole în Americi, fiind construit pe ruinele capitalei aztece Tenochtitlan.

În 2019, fostul președinte mexican Andrés Manuel Lopez Obrador a cerut Spaniei, printr-o scrisoare adresată regelui și Papei Francisc, să recunoască „public și oficial” abuzurile comise în timpul cuceririi. Spania a refuzat, ceea ce a tensionat relațiile dintre cele două state.

În 2024, actualul președinte al Mexicului, Claudia Sheinbaum, nu l-a invitat pe Felipe la ceremonia sa de învestire, ca reacție la refuzul de a prezenta scuze oficiale. Premierul spaniol Pedro Sanchez a calificat decizia drept „inacceptabilă”, iar Spania nu a trimis niciun reprezentant la eveniment.

Totuși, tensiunile au început să se atenueze în toamna trecută, când ministrul de externe al Spaniei, Jose Manuel Albares, a recunoscut „durerea și nedreptatea” suferite de populațiile indigene în urma cuceririi. Declarațiile au fost făcute chiar la inaugurarea expoziției muzeale vizitate luni de rege.

„A existat durere, durere și nedreptate față de popoarele indigene cărora le este dedicată această expoziție”, a spus Albares la acel moment.

Sheinbaum a considerat aceste declarații un prim pas, afirmând că „este pentru prima dată când un oficial al guvernului spaniol vorbește despre regretul față de această nedreptate”.

Comentariile lui Felipe nu reprezintă însă o scuză oficială din partea Casei Regale spaniole. Președinta Mexicului a declarat luni că va analiza declarațiile făcute de monarh.